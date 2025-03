Kegyetlenül kiosztotta Meghan Markle-t egy szaktekintély: „Tévedhetetlen ösztöne van ahhoz, hogy mindent elrontson”

Meghan Markle új sorozatát, a With Love, Meghant ismét súlyos kritikák érték. Ezúttal Tina Brown, a Vanity Fair magazin egykori főszerkesztője támadta élesen a hercegnét legutóbbi hírlevelében.

Meghan Markle kemény kritikákat kap a műsora miatt

Forrás: Northfoto

Brown úgy fogalmazott: „Tévedhetetlen ösztönnel a tévedésekhez – Meghan hamis tökéletességről szóló műsorral állt elő, éppen akkor, amikor a korszellem élesen ellene fordult.” Az újságíró szerint Meghan Markle problémája az, hogy sosem tudott igazán hiteles lenni.

Influencernek álcázza magát, közben pedig ő a végső követő, ami elkerülhetetlenül azt jelenti, hogy le van maradva az élvonal mögött

– tette hozzá.

Brown már a sorozat elős képkockáit sem tartotta ígéretesnek. „A With Love, Meghan sosem heveri ki igazán a képtelen nyitójelenetet, amelyben Meghan egy fátyolos méhészűrruhába öltözve suttog a méhészével a méhek csodájáról” – kritizálta Brown a produkciót, amelyet szerinte már a kezdetektől fogva súlyos problémák jellemeznek.

Tina Brown nem először szól be Meghan Markle-nek

A szerkesztő szerint Markle és férje, Harry herceg hibát követtek el, amikor elhagyták királyi szerepeiket és Kaliforniába költöztek. Brown úgy véli, érdemesebb lett volna kivárniuk II. Erzsébet királynő 2022-ben bekövetkezett halálát. „Meghannak csak annyit kellett volna tennie, hogy befogja a száját és várjon. Pár évig csendben maradni, családot alapítani, és szemmel tartani a pompás királyi ingatlanokat, amelyek hamarosan szabaddá válnak” – írta Brown. „Abban a pillanatban, hogy Vilmos herceg felemelkedett a walesi herceg szerepébe, rájuk is világot jelentő fellépések és vörös szőnyeges megjelenések garmada várt volna.”

Brown szerint a 43 éves Meghan Markle túlságosan türelmetlen, és férjével együtt minden lehetőséget megragad arra, hogy tovább mélyítsék a királyi családtól való elidegenedést. A szakíró Markle életmódmárkáját, az American Riviera Orchardot (most már As Ever) is kritikával illette: „Mégis ki jelent be egy új életmódmárkát, és üldözi aztán a hírességeket, hogy ajánlgassák az eperlekvárját, anélkül, hogy kellő körültekintéssel utánajárna a védjegy elérhetőségének?” – tette fel a kérdést.