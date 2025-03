Kiderült, min veszett össze Emma Stone és Margaret Qualley az Oscar-gálán: szájról olvasó leplezte le őket

Az idei Oscar-díjátadó egyik legemlékezetesebb pillanata lett Emma Stone és Margaret Qualley indulatos beszélgetése, amelyet a színfalak mögött rögzítettek. A 36 éves, kétszeres Oscar-díjas Stone és a 30 éves Qualley közötti szóváltásról készült videó gyorsan terjedt a közösségi médiában, és találgatások egész sorát indította el. Sokan úgy vélték, a két színésznő valóban összeveszett, ám Nicola Hickling, egy profi szájról olvasó elárulta, mi is történt pontosan.

Emma Stone az Oscar-gálán

Forrás: Getty Images

„Úgy tűnik, mintha Margaret és Emma valamin összeszólalkoztak volna” – magyarázta Hickling a DailyMailnek. Majd hozzátette: „Nem kell aggódnunk, a színésznők nem veszekednek. Mindig ezt csinálják. Sőt, Margaret azt mondja Emmának: »Igen, és én mindjárt kiborulok«.”

Emma Stone és Margaret Qualley veszekedése miatt aggódtak a rajongók

A beszélgetést végignézte Qualley férje, Jack Antonoff is, aki csodálkozva nézte a párbeszédet. A rajongók persze nem tudták azonnal helyesen értelmezni a helyzetet, többen is arról írtak, hogy komoly összetűzés történt a két sztár között:

„Én vagyok az egyetlen, aki arra számított, hogy verekedni fognak...? Margaret készen állt arra, hogy behúzzon egyet” – írta egy rajongó a közösségi médiában. „Hang nélkül is úgy néz ki, mintha csúnyán összevesztek volna, mintha Margaret Emma felé sétálna, és dühösen azt mondogatná, hogy REALLY, REALLY (tényleg, tényleg?!)?!” – írta egy másik.

Mások viszont már korábban is tudták, hogy Emma Stone és Margaret Qualley között rendszeresek az ehhez hasonló jelenetek. Egyikük így írta: „Csak hogy tudjátok, szinte minden díjátadón ezt csinálják. Ez az ő belső viccük. Nézzetek utána, mielőtt kommentáltok olyasmit, amit nem tudtok.”