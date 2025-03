Japánkert otthonunkban? Így építhetsz te is a kertedbe könnyedén!

Hogyha valami különleges kerti dekorációra vágynánk, jó választás lehet egy japánkert. Ez a mutatós kertrendezés nem igényel akkora szaktudást, mint hinnénk, persze nem árt az odafigyelés. Rövid gyorstalpalónkban megtudhatod, hogyan alakíthatsz ki te is ilyet otthonodban.

Otthonunkba is könnyedén varázsolhatunk japánkertet.

Forrás: Shutterstock

Mi az a japánkert?

Ez a kertrendezési stílus a japán kultúra mélyén gyökerezik. Eredetileg kínai hatásra kezdett fejlődni, azonban az évezredek alatt a szigetország kultúrájához idomult. Lényege a természetes táj szimbolikus ábrázolása, a nyugalom, harmónia és egyszerűség megteremtése.

Minden kő, növény, moha, vízfelület szimbolikus jelentéssel bír.

Központi szerepe van az elvonulásnak, meditációnak, így számos spirituális szimbólumot rejtenek el a kertben. Több stílusa létezik a japánkertnek, ilyen a hagyományos japánkert, teakert, száraz kert, más néven zen-kert, de ezeknek is több formája létezik.

Hogyan kezdjünk bele a japánkert építésébe?

Első körben válasszuk ki és térképezzük fel az építési helyszínt, ahova kertünket építjük. Ez lehet egy kisebb sarok a kert végében, de akár a teljes udvart is bevonhatjuk. Érdemes papírra vetni a terveket, hogy nagyjából lássuk az elrendezést, és tervezhessük a költségvetést.

Ha ezzel megvagyunk, indulhat a növények, valamint a dekorációs elemek beszerzése.

Milyen növények ültetése javasolt?

Elsősorban a Japánban őshonos bambusz, japán cseresznyefa, azáleák, japán juhar, bazsarózsa, lila akác a legkedveltebbek. Választhatunk tarka lombút, de az üde zöld lombkorona is jól mutat. Jó, ha eleve van ilyen kertünkben de magoncot is ültethetünk. Ez esetben várni kell, míg terebélyes fa nő, ilyenkor a növekedés ütemében japán kertünket is módosíthatjuk.

Fa ültetésekor ügyeljünk rá, hogy ne sérüljön a gyökérzet, és mérjük föl, hogy az adott fafaj szereti-e kertünk földjét.

Fontos növények még egy japánkertben a mohák, páfrányok, hortenziák, évelő cserjék, valamint a mutatós díszfüvek. Ügyelni kell rá, hogy a metszés, locsolás megfelelő időben történjen.

Kezdő kertészek számára zen-kert építését javasoljuk, aminek nem része a víz.

Forrás: Shutterstock

Sziklák, kövek, egyéb kerti dekorációs elemek

Japánkert tervezésekor elengedhetetlen a sziklák, kövek jelenléte, hisz ezek a természetben is megtalálhatók. Lapos kövekből sétautat alakíthatunk ki, a réseket pedig apró kavicsokkal is ki lehet tölteni, nagyobb sziklákra pedig érdemes mohát telepíteni. Ezeknek csupán kreativitásunk szabhat határt.

Kőlámpások, buddhista szimbólumok, szobrok, bambuszkerítések rengeteget adnak japánkertünk dekorációjához, csakúgy, mint egy kisebb hidacska. Kerti díszek házilag is készíthetők, de boltban is lehet kapni.

Kerti tavacska, csobogó – Feltétlen szükséges?

Egy hagyományos japánkert szerves eleme a vízfelület. Kialakításában kérhetjük szakember véleményét, de akár kerti csobogóra is beruházhatunk, aminek fenntartása is egyszerűbb. Ha viszont abszolút kezdő kertészek vagyunk érdemes lehet egy víz nélküli zen-kerttel kezdeni.

Apró kavicságyásokba vájt barázdákkal kiválóan imitálhatjuk a vizet.

Tippek japánkert gondozásához

Le kell szögezni, hogy egy japánkert folyamatos odafigyelést igényel, ami a metszést, locsolást, fűnyírást is magában foglalja. Egy ilyen kertre tekintsünk műalkotásként, a vele való törődést pedig fogjuk fel az öngondoskodás egy formájaként, ami napi rutinunkba illesztve hozzájárul a lelki feltöltődéshez.