Kertész ismerősünk elárulta: valójában ezzel kellene meglocsolnunk a növényeinket

A megfelelő öntözés valójában nem csak a víz mennyiségében és minőségében rejlik. Ha szeretnéd, hogy virágaid idén tavasszal sokkal erősebbek, dúsabbak és ellenállóbbak legyenek, akkor érdemes természetes tápanyagokkal is megtámogatnod őket. Ezektől az otthoni csodaszerektől ismét kivirulnak és új életre kelnek még a száradásnak indult növények is.

A megfelelő öntözéstitka: ezzel az 5 dologgal érdemes locsolni a virágaidat

A megfelelő öntözés titka egyszerűbb, mint az elsőre gondolnád

A növények már néhány apró jelből is tudatják veled, ha nem kapják meg a számukra szükséges tápanyagokat, vagy ha a környezet, amiben élnek, nem megfelelő számukra. Ha nem figyelsz a jelekre, és megvárod a komolyabb problémák megjelenését, akkor gyakran már túl késő lesz, és a virágzásnak indult növények elhervadnak, megsárgulnak és végül végleg elpusztulnak. Amennyiben épp nincs kéznél semmiféle tápoldat, néhány filléres csodaszerből is elkészíthető olyan házi keverék, amivel új életet lehelhetsz a kókadt, haldokló növényekbe. Íme 5 csodaszer, amitől ismét kivirulnak és új életre kelnek a virágaid! Lássuk, mivel öntözheted őket, hogy erősebbek, zöldebbek és ellenállóbbak legyenek! A kertészek is erre esküsznek!

1. Banánhéj: drága tápoldat helyett

A banánhéj kiváló, természetes tápanyagforrás a növények számára, mivel rengeteg káliumot, magnéziumot és kalciumot tartalmaz, valamint kisebb mennyiségben nitrogént és ként is. Ha megfelelően előkészíted, remek szerves trágyaként szolgálhat. Ehhez egyszerűen vágd fel a héjat apró, 1,5-2 centiméteres darabokra, majd keverd bele a földbe. A bomlás során fokozatosan felszabadulnak a banánból az értékes tápanyagok, amelyeket aztán a növények könnyedén hasznosítani tudnak, így erősebbé és ellenállóbbá válnak.

2. Tört tojáshéj: az értékes tápanyagokért

Ha elég szorgalmas vagy, és rendszeresen összegyűjtöd a konyhában felhasznált tojások héját, értékes tápanyagforrásként hasznosíthatod a szobanövények és a kerti növények számára. A tojáshéj gazdag foszforban, káliumban és kalciumban, amelyek hozzájárulnak a növények erős gyökérzetének kialakulásához és egészséges fejlődéséhez. A széttört tojás héját rászórhatod a talajra, vagy felhasználhatod komposztáláskor, így természetes módon támogathatod a növények egészséges fejlődését.

Távolítsd el a sárga részeket Öntözés előtt mindig távolítsd el az elhalt, egészségtelen, száraz, elsárgult leveleket, illetve egyéb növényi részeket. Egy tiszta, éles ollóval vágd le a nem kívánatos részeket, így nemcsak szebbek lesznek a növények, de nehezebben betegszenek majd meg. Mielőtt ismét kihoznád őket a garázsból a szabad levegőre, töröld át a kaspókat is, ha szükséges fertőtlenítsd le és dörzsöld át őket egy tiszta ronggyal.

3. Főzővíz leve: egészséges mennyiségben

Ha zöldséget, vagy rizst főzöl, semmiképp se öntsd ki azonnal a lefolyóba a főzővizet! A tésztából vagy rizsből kioldódó keményítővel ugyanis stimulálhatod a virágok növekedését és elősegítheted a regenerálódásukat. Amellett, hogy ez a lé táplálja a növényeket, segít megvédeni azokat a különböző kártevőktől, valamint a talaj szerkezetét is javítja. Fontos szempont, hogy sose a forró vizet öntsd a növényre, várd meg, míg a víz kihűl!