Szívmegeállást is okozhat ez a népszerű virág - Gyanútlanul szagolgatjuk, miközben életveszélyes

Mérgező virágok, amikről talán nem is gondoltad, hogy komoly veszélyforrást jelentenek rád, a családodra és a házi kedvenceidre nézve. Az alábbi cikkben összegyűjtöttük a leggyakoribb, legártatlanabbnak tűnő, ám annál kockázatosabb növényeket, hogy a közelgő tavaszi szezon ne csak egy szemetgyönyörködtető időszak legyen, hanem biztonságos is. Tudj meg többet ezekről a színpompás mérgező szépségekről, és védd meg magad, családodat és kedvenceidet a rejtett veszélyektől!

Forrás: Shutterstock

Mérgező virágok a kertedből: ezzel az 5 növénnyel különösen érdemes vigyázni

A kertészek szerint ahogy az állattartás, úgy a kertgondozás is felelősséggel jár. Gondoljunk csak a színpompás leanderre, a kecses kálára vagy a meseszép hortenziára, melyek mindegyike tartalmaz bizonyos toxinokat. Az alábbi öt virágot szinte mindenki ismeri, hiszen gyakori díszei a magyar kerteknek és teraszoknak. Gyönyörűek, illatosak – ám sajnos rendkívül mérgezőek is. Talán nem is gondolnád, de van közöttük olyan, amelynek már a puszta érintése is súlyos bőrirritációt okozhat, lenyelve pedig akár végzetes következményekkel is járhat. Éppen ezért, ha kisgyermek vagy háziállat van a családban, érdemes elkerülni ezeknek a növényeknek az ültetését a kertben, teraszon vagy balkonon! Lássuk a legveszélyesebbeket!

1. Gyöngyvirág

Bájos és illatos, de ne hagyd, hogy megtévesszen! Minden része mérgező, különösen a bogyói és a levelei. A benne található szívglikozidok (toxikus vegyület) szívproblémákat, hányingert és szédülést okozhatnak. A mérgezés első jelei közé tartozik: a hányinger, hányás, hasmenés, szédülés, szívritmuszavarok, valamint súlyosabb esetekben a szívmegállás. A gyöngyvirág nemcsak emberekre, hanem háziállatokra is mérgező. Ha egy kutya vagy macska megeszi a növényt, letargia, hányás, és hasmenés alakulhat ki nála.

A gyöngyvirágban lévő vegyületek lassú pulzust, hasi fájdalmat és hasmenést okoznak

Forrás: Shutterstock

2. Tulipán

Csak kevesen tudják, de bizony a tulipán hagymája rettentően mérgező! Főleg, ha valaki véletlenül összekeveri a főzéshez használatos hagymákkal. A mérgezés tünetei közé tartozik az émelygés, hányás, hasmenés, hasi fájdalom és szédülés. Súlyosabb esetben leállhat a vérkeringés és beállhat a légzésbénulás. A tulipán virágának, levelének vagy hagymájának érintése néhány embernél allergiás reakciót, bőrirritációt is kiválthat. A mérgezés hatására a háziállatok letargiát, hányást, nyáladzást és hasmenést szenvedhetnek el.