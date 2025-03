Lelepleződött az orvosok titka: ezért viselnek kék vagy zöld műtősruhát

Ha átestél már műtéten, vagy láttál már műtéti jelenetet egy filmben, vagy sorozatban, biztosan feltűnt, hogy az orvosok és asszisztensek szinte mindig kék vagy zöld ruhát viselnek. De vajon miért pont ezek a színek dominálnak? Tudományosan is megalapozott okai vannak annak, hogy a fehér műtősruha helyett idővel zöld és kék árnyalatú ruhákba bújtak az orvosok.

Az orvosok műtőruhájának színe jellemzően zöld, vagy kék árnyalatú.

Forrás: Shutterstock

Miért cserélték le az orvosok a fehér ruhát?

Régebben a műtők és a műtős orvosok ruhája egyszerű, fehér színűek voltak. A fehér steril hatást kelt, és a rendet, valamint a tisztaságot szimbolizálja, a maximális higiénia a műtőben, a steril környezet elengedhetetlen. A 20. század elején azonban változás történt a műtéti ruházatban: a színtelen fehér helyét tompa kék és zöld árnyalatok vették át.

A kék és a zöld kíméli a szemet

Ezek a színek azért előnyösek, mert a szem számára kellemesebbek.

A fehérrel ellentétben a kék és a zöld szín elnyelik a fényt, ami különösen hasznos egy erősen megvilágított műtőben.

A fehér ugyanis a vakító fény hatására elvakíthatná az orvosokat, és gyorsabban kifárasztaná a szemüket műtét közben. Emellett a zöld és kék ruházat, valamint a műtéti lepedők segítenek megelőzni az úgynevezett utókép-hatást. Ez akkor jelentkezik, ha a tekintet hosszú ideig egy pontra – például egy nyílt sebre – szegeződik. Ha ilyenkor a szem hirtelen egy fehér felületre néz, az előzőleg látott kép komplementer színekben jelenik meg. Mivel a vörös komplementere a zöld, a színezett lepedők és ruhák semlegesítik ezt a hatást.

A színek nyugtató hatása

Mára közismert tény, hogy a színek hatással vannak az érzelmi állapotunkra.

A zöld műtéti ruházat megnyugtatja a betegeket, így kellemesebb érzést biztosít számukra a beavatkozás előtt.

Ezeknek a színeknek továbbá gyakorlati jelentősége is van: segít megkülönböztetni a műtéti ruházatot a kórház többi egyenruhájától. Ez biztosítja, hogy a műtős ruhák megfelelő módon legyenek tisztítva, hiszen ezeknek különleges eljárásra van szükségük a teljes sterilitás érdekében. Végül a szín a szennyeződések észlelésében is fontos szerepet játszik. A zöld vagy kék anyagon kevésbé feltűnőek a vérfoltok és egyéb szennyeződések, mint a fehér ruházaton. Ugyanakkor a tisztítás során a maradványok jól láthatók, így a higiéniai előírások továbbra is maradéktalanul betarthatók.