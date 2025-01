A Vészhelyzet Carter dokija még most elképesztően sármos: új kórházas sorozatban hódít - FOTÓ

Noah Wyle ismét orvosi köpenyt öltött, a The Pitt című új, kórházas sorozatban láthatjuk a Maxon. A film alkotói között szerepel az az R. Scott Gemmill, aki korábban a Vészhelyzeten is dolgozott, valamint John Wells, az ikonikus kórházi dráma producere. Az új széria is egy sürgősségi osztály mindennapjait mutatja be, Noah Wyle pedig ezúttal egy tapasztalt orvost, Dr. Robbyt alakítja, aki egy pittsburghi kórházban küzd a betegekért, dacolva a rendszer nehézségeivel.

Noah Wyle újra a sürgőssén

Forrás: Getty Images

A sorozat különlegessége, hogy tíz epizódon keresztül egyetlen 15 órás műszak eseményeit dolgozta fel. Minden epizód egy órát mutat be. Dr. Robby, aki a kórház vezető orvosaként dolgozik, nemcsak a betegekkel, hanem négy frissen érkezett rezidenssel is foglalkozik. A fiatal orvosok – King (Taylor Dearden), Santos (Isa Briones), Javad (Shabana Azeez) és Whitaker (Gerran Howell) – tapasztalatlanságuk és különböző személyiségük miatt gyakran teszik próbára mentorukat.

A The Pitt alkotói a sürgősségi osztály valósághű ábrázolására törekedtek. Egyetlen műszak alatt a szereplők emberkereskedelem gyanújával, rasszista támadásokkal, iskolai lövöldözés fenyegetésével és számos más, megrázó esettel szembesülnek. Mondanunk sem kell, Noah Wyle ebben a sorozatban is brillírozik.