Pamela Bach-Hasselhoff tragikus halála: lánya harcba szállt az örökségért

David Hasselhoff volt felesége, Pamela Bach-Hasselhoff végrendelet nélkül hunyt el, hagyatékának kezelése így jogi eljárást igényel. Idősebb lánya, Taylor Hasselhoff-Fiore hivatalos dokumentumokat nyújtott be csütörtökön, hogy ő lehessen a hagyaték végrehajtója – számolt be róla több forrás.

Pamela Bach-Hasselhoff öngyilkos lett

Forrás: Getty Images

Taylor a beadványban azt kérte, hogy ő felelhessen a hagyaték felosztásáért, amelynek értékét körülbelül 840 ezer dollárra becsülik.

Pamela Bach-Hasselhoff halála

A Baywatch egykori színésznőjét múlt héten találták holtan Los Angeles-i otthonában. Az orvosszakértői vizsgálat öngyilkosságot állapított meg. A színésznő 62 éves volt. A tragikus esemény különösen megrázta Hayleyt - állítólag ő találta meg édesanyja holttestét.

A testvérek a tragédia után megható üzenetekkel búcsúztak édesanyjuktól.

„Bármit megtennék a világon, hogy újra megölelhesselek, örök angyalom” – írta Taylor egy gyermekkori fotóhoz. „Te vagy a legjobb barátom, a teljes szívem, a mindenem. Ígérem, hogy büszke leszel rám & minden nap megünnepellek.” Azt is megfogadta, hogy kislánya, London tudni fogja, milyen hihetetlen nő volt a nagymamája, és azt is, hogy örökre megvédi Hayleyt.

Pamela Bach hosszú ideje betegeskedett

Pamela Bach hosszú éveken át küzdött egészségügyi problémákkal. Pamela nehezen mozgott egy 2003-as motorbaleset miatt. A baleset során Pamela nyaka és gerince eltört, később pedig ízületi gyulladásokat diagnosztizáltak nála. Emellett anyagi problémái is voltak. Voltak olyan időszakok, amikor azt gondolta, hogy hajléktalan lesz, nem tudta fenntartani a házát. A TMZ értesülései szerint Pamela az utóbbi években egy valóságshow indításán dolgozott. Az Over the Hills című műsor egy öregedő hollywoodi hírességekből álló csoportról szólt volna, de végül nem kapott zöld utat.

Pamela és David Hasselhoff házasságából két lány született: a 34 éves Taylor és a 32 éves Hayley Hasselhoff. A pár 1989 és 2006 között élt házasságban.