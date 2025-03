A meglepő ok, amiért nem szabad tapsolni, amikor egy repülő leszáll

Ha valaha is tapasztaltál erősebb turbulenciát a levegőben, vagy olyan repülőn utaztál, amely veszélyes körülmények között landolt, valószínűleg te is tapsolással fejezd ki háládat és a hatalmas megkönnyebbülésedet. Azonban a repülési etikett szabályai szerint ez a jószándékú gesztus nem biztos, hogy jó ötlet leszálláskor. A szakértők most elárulják, hogy mi áll emögött.

Tapsoltál már, amikor a repülőd épségben földet ért?

Forrás: Shutterstock/Gorodenkoff

Miért tapsolnak az emberek, amikor a repülő leszáll?

„Az utasok többféle okból tapsolnak” - mondja Jacqueline Whitmore, üzleti etikett szakértő és légiutas-kísérő. „Ezek közé tartozik, hogy kifejezik hálájukat, amiért a pilóták biztonságosan és simán landoltak, vagy hogy örömet mutatnak, amiért elérték a céljukat.” Ezt gyakran akkor tapasztalják, amikor különösen turbulens volt a repülés, és az utasok igazán örülnek, hogy végre visszajutottak a földre.

Bár nincs igazolt eredettörténete, egyesek szerint a repülőgép leszállás utáni tapsolás az első légiközlekedési idők emlékét idézi, amikor a repülés még újdonságnak számított, és a szolgáltatás kivételes volt. Így a taps célja az volt, hogy kifejezzék hálájukat a biztonságos megérkezésért és az extra különleges élményért a fedélzeten.

A mai utasok számára a taps még mindig a megkönnyebbülés kifejezése, és bizonyos helyeken, például a Fülöp-szigeteken és Puerto Ricóban, gyakori, hogy azok, akik külföldön élnek és dolgoznak, tapsolással és éljenzéssel fejezik ki izgatottságukat, amikor hosszú idő után hazatérnek. Lin-Manuel Miranda, díjnyertes színész, dalszerző és producer 2018-ban tweetelt a témáról: „Minden alkalommal tapsolok, amikor egy repülőgép leszáll, és a legtöbb puerto ricói is. Ez a mi dolgunk. Imádom. Megcsaltuk a gravitációt, és életben vagyunk. Megdöbbenek, amikor az emberek nem tapsolnak.”