Komoly egészségügyi problémája lehet a NASA űrhajósának: Sunita Williamst egy fotó leplezte le

Az 59 éves amerikai űrhajósnő, Sunita Williams és 62 éves társa, Butch Wilmore kedden tértek vissza a Földre, miután az eredetileg nyolcnaposra tervezett küldetésük helyett végül 286 napot kellett eltölteniük a Nemzetközi Űrállomáson (ISS). A meghosszabbított misszió oka az volt, hogy a Boeing Starliner űrhajó meghibásodott.

Sunita Williams és Butch Wilmore, a NASA űrhajósai

Forrás: AFP

Sunita Williams állapota sokat romlott az űrben

A visszatérés után készült fotókon jól látható, hogy Sunita Williams fizikai állapota nagyon sokat romlott, az orvosok is aggódnak. Dr. Olalekan Otulana brit háziorvos a DailyMailnek elmondta: „Sunita Williams elképesztően vékony csuklója izomsorvadásra utalhat, különösen az alkar izmaiban - ezeket az űrben kevésbé terhelték.”

Az orvosok szerint a hosszú, súlytalanságban töltött idő jelentősen csökkentheti az izomtömeget, valamint a csontok sűrűségét is. Dr. John Jaquish biomérnök ezzel kapcsolatban kiemelte: „A gravitáció hiányában az emésztés is romlik, ez pedig tovább fokozhatja az izom- és csontsorvadást.” Jaquish hozzátette, hogy emiatt az űrhajósoknál zsugorodhatnak az inak és szalagok is, így fokozódik a sérülésveszély.

Sunita Williams, miután 9 hónapot töltött az űrben.

Forrás: AFP

Sunita Williams egészségi állapota sokat romlott az űrben

Williams csuklójába infúziót kötöttek, ez is egészségügyi gondokra utalhat. „Az infúzió valószínűleg a hidratációt és az elektrolitok helyreállítását szolgálja” – mondta Dr. Otulana, aki hangsúlyozta, hogy hosszú űrutazás után ez kritikus fontosságú, mivel a szervezet súlytalanságban intenzíven üríti a folyadékot, ami súlyos kiszáradáshoz vezethet. Több szakértő kiemelte azt is, hogy a NASA munkatársai segítették Williamséket a járásban, mert még nem nyerték vissza teljesen egyensúlyérzéküket.

Williams és Wilmore egészségét a mikrogravitáció mellett jelentősen befolyásolhatta az is, hogy az űrben nem tudtak kiegyensúlyozottan táplálkozni. Egy neve elhallgatását kérő NASA-alkalmazott korábban elmondta, hogy Sunita Williams képtelen volt betartani a magas kalóriatartalmú étrendet, amely az ISS-en kötelező az űrhajósok számára. Dr. David Shafer New York-i sebész kiemelte: „Annak ellenére, hogy komoly előrelépések történtek az űrbeli táplálkozás területén, hosszú távon ezek az előre csomagolt, rehidratált ételek nem biztosítanak elegendő tápanyagot a szervezet optimális működéséhez.”