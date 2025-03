Megdöbbentő dolog derült ki Aubrey Plazáról és elhunyt férjéről: ez történt Jeff Beana halála előtt

Aubrey Plaza színésznő és férje, Jeff Baena forgatókönyvíró-rendező már négy hónapja külön éltek, mielőtt Baena január 3-án öngyilkos lett – áll a Los Angeles megyei orvosszakértői jelentésben, amelyet a People magazin hozott nyilvánosságra.

Jeff beana és Aubrey Plaza

Forrás: Getty Images

Jeff Baena, aki 47 éves volt, és a 40 éves Plaza 2024 szeptemberében döntöttek a válás mellett. Egy hónappal később Baena „nyugtalanító megjegyzéseket” tett volt feleségének, aki ekkor meg is kérte az egy barátját, hogy nézzen rá Baenára. A jelentésben az szerepel, hogy Baena ezek után terápián vett részt a házassági nehézségek miatt.

Az orvosi dokumentumok szerint Aubrey Plaza utoljára január 3-án délelőtt 10:36-kor kapott üzenetet volt férjétől. Jeff Baena holttestére aznap a kutyasétáltató talált rá a férfi Los Angeles-i lakásában.

A rendező családja és Aubrey Plaza közleményben reagált Jeff Baena halálára

„Mélyen hálásak vagyunk mindenkinek, aki támogatást ajánlott fel. Kérjük, tartsák tiszteletben a magánéletünket ezekben az időkben” – írták a nyilatkozatban, hozzátéve, hogy Baena halála „felfoghatatlan tragédia”.

Jeff Baena forgatókönyvíróként és rendezőként is aktív volt. 2014-ben a Life After Beth című zombivígjátékkal debütált, amelyben Aubrey Plaza volt a főszereplő. Baena és Plaza 2011-ben kezdtek el randizni. A házasságukról először 2021 májusában értesült a nyilvánosság, amikor Plaza egy Instagram-posztjában „drága férjeként” említette Baenát. Egy képviselőjük később hivatalosan is megerősítette a házasság tényét. Arról sem tudott senki, hogy gondok vannak a házasságukkal, és különköltöztek.