Váratlan tragédia rázta meg Hollywoodot: meghalt a Vészhelyzet sztárja - Nyomoznak az ügyben

Cindyana Santangelo 58 éves korában meghalt. A CSI: Miami és a Vészhelyzet (ER) sorozatokban is szereplő színésznőt március 24-én, hétfőn találták holtan otthonában, a kaliforniai Malibuban. A hatóságok azóta vizsgálják az esetet.

Cindyana Santangelo a CSI: Miami és a Vészhelyzet sorozatokban szerepelt

Forrás: Getty Images

Még nem tudni, miben halt meg a Vészhelyzet színésznője

A Los Angeles megyei seriff hivatala közleményt adott ki az esettel kapcsolatban. „Március 24-én, hétfőn, körülbelül 19 óra 15 perckor a Los Angeles megyei tűzoltóság személyzete egészségügyi segélyhívást kapott a Westlake Boulevardról, Malibuban” – áll a közleményben. A kiérkező mentők a színésznőt egy körzeti kórházba szállították, ahol később halottnak nyilvánították. A hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra a halál pontos okát, a boncolás folyamatban van. „A vizsgálat zajlik, további információ jelenleg nem áll rendelkezésre” – tették hozzá a nyomozók. A TMZ úgy tudja, a nyomozók azt is vizsgálják, hogy Santangelo halála összefüggésbe hozható-e egy nemrégiben történt kozmetikai beavatkozással. A hatóságok nem találtak közvetlen bizonyítékot bűncselekményre, de a boncolás eredményéig nem zárnak ki semmilyen lehetőséget.

Több sorozatban és filmben láthattuk

Cindyana Santangelo neve több népszerű televíziós sorozatból is ismert, köztük a Vészhelyzet és a CSI: Miami. Emellett olyan produkciókban is szerepelt, mint a The Bo-Bo és a Skippy Show, valamint a Married With Children. A mozivásznon is megjelent: többek között Harrison Ford mellett is játszott a Hollywoodi gyilkosság című filmben.