Képeken és videókon az áprilisi havazás: így borult fehérbe a táj áprilisban

Az áprilisi havazás több Jász-Nagykun-Szolnok, valamint északi vármegyei települést is elért vasárnap délután. A közösségi oldalakra sorra kerültek fel a videók és fotók a hirtelen jött hóesésről.

Áprilisi havazás: fehér lett a Bükk április 6-án.

Fotó: Vajda János / Boon.hu

Áprilisi havazás: hatalmas pelyhekben hullott a hó Szolnokon, Nagykörűben és Egerben is

Több felvétel is megjelent a közösségi médiában a vasárnapi havazásról. Fehérbe borult a táj Szolnokon, Nagykörűben és Egerben is. A boon.hu beszámolója szerint Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is több helyen hullott hó, Miskolctól a Füzéri várig több olvasó is hóesésről számolt be április 6-án. Kazincbarcikán szintén megfigyelhető volt rövidebb ideig tartó havazás.

Nógrád vármegyéből is érkeztek észlelések: bár rövidebb ideig tartott, Szuhán is havazott.

A meteorológiai szolgálat már korábban jelezte, hogy vasárnap jelentős lehűlés várható: országosan több mint tíz fokkal esett vissza a hőmérséklet a szombati állapothoz képest. Heves vármegyében tizenhárom fokos lehűlést regisztráltak.