Jön az országos fagy, és még csak ezután jön a neheze: mutatjuk, hol lesz a leghidegebb

A korai tavasz reményét egyelőre eloszlatta a hideg, ami vasárnap délután tört be az országba, és az előrejelzések szerint rossz időjárás a hét elején is folytatódik. A Köpönyeg szerint viharos szél és országos fagy várható hétfőn is.

Időjárás: több helyen havazott, és a következő napokba is fázni fogunk

Forrás: AFP

Időjárás: vasárnap hózáporral és hódarával érkezett a hideg

A Duna–Tisza köze térségében egy összeáramlási zóna mentén záporok, hózáporok és hódarazáporok alakultak ki, több helyen fehérbe borult a táj. A meteorológiai helyzet alapján a télies időjárás továbbra is meghatározó marad, hétfőn országszerte fagyhat. A reggel erősen felhős éggel indul, helyenként még számítani lehet záporra, hózáporra is. A prognózis szerint reggel több helyen fagy várható, a hőmérséklet délután 3 és 10 fok között alakul. A csapadékos, hideg idő mellett továbbra is tartósan erős szél jellemzi a légköri viszonyokat, különösen északon és nyugaton. A térképen jól látszik, hol lesz a leghidegebb:

Forrás: met.hu

Keddtől fokozatos enyhülés jön, de marad a változékonyság

Kedden sem várható érdemi javulás: az előrejelzések erősen felhős időt és elszórtan előforduló záporokat, hózáporokat jeleznek. A reggeli minimumok 0 fok körül alakulnak, délutánra legfeljebb 9 fokig melegedhet a levegő. Az északnyugati szél a nap folyamán újra megerősödik, ami tovább csökkentheti a hőérzetet.

Szerdára némi enyhülést ígérnek a modellek, de az égbolt továbbra is erősen felhős marad. Csapadék már csak elvétve fordulhat elő, viszont az északnyugati szél ismét feltámad. A hőmérséklet napközben 12–13 fok köré emelkedhet, ami már közelebb áll az áprilisi átlaghoz – de a tartós felmelegedés egyelőre várat magára.