A bakancslista mindenkinek az előnyére válik - Ne csak az életünk végén valósítsuk meg az álmainkat

Április 9-én volt Csire Zsuzsa halálának évfordulója, aki mindössze 21 évesen távozott el az élők sorából. Történetét akkor ismerte meg az ország, amikor a fiatal lány bakancslistájával kiállt a nyilvánosság elé. Zsuzsi egészségesen született, ám tízéves korában egy szívizomgyulladás megváltoztatta az életét. Hosszú kórházi tartózkodások, több mint negyven szívműtét és két szívtranszplantáció után sajnos az orvosok közölték vele, hogy csupán hónapjai, legfeljebb egy-két éve van még hátra. A fiatal lány ekkor írta meg bakancslistáját, és szembenézve a sorsával, elhatározta, hogy mindent megtesz azért, hogy álmai valóra váljanak. Zsuzsi története arra tanít, hogy sosem késő felállítani a saját vágyaink és álmaink listáját, és hogy még a legnagyobb nehézségek közepette is megőrizhetjük optimizmusunkat. A bakancslista segíthet abban, hogy ráébredjünk, mi az, ami igazán fontos számunkra, hogy élvezzük az életet és ne hagyjuk, hogy a szürke hétköznapok elsodorjanak bennünket.

Csire Zsuzsi története arra tanít, hogy sosem késő egy személyes bakancslista elkészítése.

Forrás: Czinege Melinda

Mi a bakancslista?

A bakancslista egy olyan lista, amiben azokat a dolgokat gyűjtjük össze, amiket szeretnénk még megtenni vagy elérni az életében. Nem feltétlenül valami olyasmi, amit csak idős korodban vagy betegséggel szembesülve lehet elkészíteni. Bár sokszor azt halljuk, hogy a bakancslisták az idősebbek listája, érdemes inkább úgy tekinteni rá, mint egy álomlistára.

Csire Zsuzsi története és a pandémia időszaka is megtanított minket arra, hogy az élet kiszámíthatatlan, és bármikor véget érhet, még a fiatalabb generációk számára is. A jövőre való tervezés és egy bakancslista készítése a látnivalókról és tennivalókról segíthet az embereknek megküzdeni a rossz hírekkel, betegséggel vagy bizonytalansággal. A bakancslista nem szükséges, hogy extrém sportokat tartalmazzon, egyszerű örömök, helyi látnivalók és közösen átélt élmények is szerepelhetnek rajta. A tavasz tökéletes arra, hogy összeállíts egy bakancslistát! Szánj rá néhány órát, hogy összegyűjtsd azokat az álmokat, amiket szeretnél megvalósítani az életedben. Akár karrier, élet, utazás, család, egészség vagy bármi más, a tavaszi megújulás időszaka segíthet egy igazán személyes bakancslista létrehozásában.

A saját bakancslista elkészítése előtt gondold át, mi hiányzik az életedből, vagy miből szeretnél még többet. Mi az a kívánság, amire igazán vágysz, amit szeretnél csinálni, és mi az, ami sikerélményt, célt, boldogságot adhat, vagy egyszerűen csak szórakoztató lenne.

Egy bakancslista 4 fontos előnye

1. Növeli a boldogságérzetet

A bakancslista megléte és az azon szereplő dolgok fokozatos kipipálása növelheti a boldogságod.

Maga az a tény, hogy elkezdesz gondolkodni és álmodozni a bakancslistádon, új fókuszt ad, hogy tényleg megvalósítsd azokat a dolgokat, amiket régóta szerettél volna már.

A bakancslista abban is segített, hogy magabiztosságot adjon, amikor nem vagy biztos abban, mi legyen a következő lépés az életedben. Legyen szó akár inspirációról a következő családi nyaralásodhoz, vagy bátorságról ahhoz, hogy kilépj a komfortzónádból.