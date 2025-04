Most jött a tragédia híre - Meghalt a Dancing With the Stars zsűritagja

Gyászol az ausztrál Dancing With the Stars stábja és közösséget: váratlanul elhunyt Julian Benson, a műsor egyik legmeghatározóbb zsűritagja, akit a nézők csak „Sparkle kapitányként” ismertek.

Meghalt a Dancing With the Stars zsűritagja

Forrás: Shutterstock

Julian Benson, a Dancing With the Stars zsűritagja évek óta tüdőbeteg volt

A népszerű táncos műsor, a Dancing With the Stars ahogy Magyarországon, úgy Ausztráliában is hatalmas rajongótábornak örvend. A show-ban hírességeket párosítanak profi táncosokkal, akik hétről hétre látványos produkciókkal nyűgözik le a közönséget. A versenyzők mellett a zsűri szerepe is kulcsfontosságú – ők azok, akik pontozzák és értékelik az előadásokat. Julian Benson zsűritag nemcsak különleges stílusával, hanem páratlan tánctudásával is belopta magát a nézők szívébe, pályafutása során az ország egyik legelismertebb táncosává vált. Kevesen tudták, hogy cisztás fibrózissal küzdött, amit sokáig titokban tartott. 2018-ban hozta nyilvánosságra betegségét, de eltökélten küzdött, és nem engedte, hogy állapota beárnyékolja életét vagy munkáját. Most azonban a szervezete feladta a harcot. Az egész ország, a táncos világ és a rajongók gyászolják - írja a Bors.