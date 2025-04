Bekeményített a Vatikán: akár a telefonodat is elkobozhatják a pápa ravatalánál

Gyászolók tömegei özönlenek a Szent Péter-bazilikába, ahol Ferenc pápa holtteste nyitott koporsóban fekszik. A látogatások során azonban számos zavaró eset történt: sokan fényképeket készítettek a koporsóról és a pápa holttestéről. Ez a viselkedés a Vatikán szerint elfogadhatatlan, és válaszul új korlátozásokat vezettek be.

Ferenc pápa a ravatalon

Forrás: Northfoto

Új szabályok léptek életbe Ferenc pápa ravatalánál

Külföldi lapok beszámolói szerint az emberek nem tudnak viselkedni Ferenc pápa ravatalánál, sokan szelfibotokkal érkeznek és hangoskosnak. Azt is zavarják, aki méltósággal búcsúzna. A vatikáni biztonsági személyzet kérte ugyan a látogatókat, hogy a szelfibotokat tegyék el, ám a telefonok ettől felemelve maradtak. Többen arról számoltak be, hogy ez megnehezítette azok helyzetét, akik valóban csendes elmélkedésre érkeztek – ők zavarónak találták a folyamatos fényképezést. Bár aVatinkán korábban nem hirdetett hivatalos tilalmat a fényképezésre, lapinformációk szerint az őrök több esetben is megakadályozták a látogatókat a fényképkészítésben.

A helyzet azonban súlyosbodott, így a Vatikán most már kötelezővé tette, hogy azok, akik 30 méternél közelebb kerülnek a pápa holttestéhez, eltegyék telefonjukat, különben azt elkobozhatják az őrök.

Egy 59 éves brit gyászoló, Catherine Gilsenan így fogalmazott: „Nagyon megható volt, amikor vártam, hogy megláthassam Ferenc pápa holttestét, de borzasztó volt látni, hogy ennyi ember fotózik.” Hasonlóan vélekedett egy walesi látogató is, aki így nyilatkozott: „Ami meglepett, az az, hogy az emberek előkapták a telefonjukat, és szelfiket készítettek a koporsóval. Ízléstelennek tartottam, és csodálkozom, hogy senki sem állította meg őket.”