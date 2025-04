Ha a 80-as években születtél, ezeket a szleng kifejezéseket már biztosan nem érted!

Azok, akik a 80-as években születtek, még jól emlékezhetnek arra, amikor a szlengek leginkább olyan szavakból álltak, mint a "menő", a "zsír", vagy épp a "király". Ezek voltak azok az idők, amikor a mobiltelefon még ritkaságnak számított, az internet lassan kúszott be a mindennapokba, és az új szavak terjedéséhez idő kellett – szájhagyomány, tévéműsorok vagy zenei klipek formájában. Azóta azonban hatalmasat fordult a világ. A digitális korszakban felnövekvő generáció, a Z-generáció – azok, akik nagyjából 1997 és 2012 között születtek – nemcsak más platformokon kommunikálnak, hanem sokszor egészen más nyelvet is beszélnek. Ez nem túlzás: annyira új szlenget és kifejezéseket használnak, hogy az idősebb korosztály számára ezek gyakran értelmezhetetlenek. Ismerd meg te is a Gen Z kifejezéseket és szlengeket!

Gen Z kifejezések, amiket ismerned kell!

Forrás: Getty Image

Miért nem értheted őket?

A válasz egyszerű és mégis ijesztő: mert egy teljesen új szókészletet hoztak létre. A közösségi média, a TikTok, a mémkultúra és az angol nyelvű tartalmak olyan kifejezéseket emeltek be a mindennapi használatba, amelyek nemcsak újak, hanem gyakran közvetlenül le sem fordíthatók magyarra. A hagyományos szótárak nem tudnak lépést tartani ezzel a nyelvi robbanással, a szülők és tanárok pedig egyre gyakrabban érzik magukat elveszettnek a fiatalok beszélgetéseiben. A Z-generáció szavai mögött mélyebb jelentések, társadalmi trendek és identitásképző elemek húzódnak, ezek a szavak nem puszta divathóbortok, hanem egy új gondolkodásmód tükörképei.

Ezek a kifejezések gyakran az online kultúrából, különösen a közösségi médiából származnak, és gyorsan terjednek a fiatalok körében.

Ismeretük segíthet jobban megérteni a Z generáció kommunikációját és kultúráját.

Gen Z kifejezések, szlengek és jelentésük:

Ghosting

Valaki hirtelen, minden magyarázat nélkül megszakítja a kommunikációt, mintha "szellemmé" válna.

Cancel culture

Egy személy vagy márka társadalmi elutasítása korábbi vagy jelenlegi viselkedése miatt.

Glow up

Jelentős pozitív változás valaki megjelenésében vagy önbizalmában.

Spill the tea

Pletykálni vagy megosztani szaftos információkat.

Cringe

Kínos vagy kellemetlen helyzet vagy viselkedés.

Simp

Valaki, aki túlzottan rajong egy másik személyért, gyakran önmaga rovására.

Slay

Valaki kiválóan teljesít vagy lenyűgöző megjelenéssel bír.

Shipelni

Két személy romantikus kapcsolatának támogatása vagy elképzelése.

Befrendel

Valakit ismerősnek jelölni közösségi médiában.

Leoffol

Valakit durván elutasítani vagy megszégyeníteni.

Fancy

Valami előkelő, luxus vagy különleges.

Delulu

Az "illusion" (illúzió) rövidítése: valaki teljesen elszállt vagy irreálisan optimista valamivel kapcsolatban – főleg szerelmi vagy hírességekkel kapcsolatos ábrándozás esetén használják.

Adom

Valamit nagyon jónak vagy menőnek tartani.

Main character energy

Azt az életérzést vagy kisugárzást írja le, amikor valaki úgy viselkedik, mintha ő lenne a saját filmjének főszereplője – magabiztos, különleges és figyelem középpontjában álló személy.

Hype

Valami körüli izgalom vagy felhajtás.

Bombastic side eye

Gyanakvó vagy ítélkező pillantás.

Cap / No cap

A "cap" hazugságot jelent. Ha valaki azt mondja, hogy "no cap", akkor azt állítja, hogy igazat mond. Példa: „Ez a film tényleg jó, no cap!”

Rizz

Rövid a „charisma” szóból. Azt jelenti, hogy valakinek jók a csajozós/pasizós szövegei, könnyen el tud bűvölni másokat. Példa: „Neki full megvan a rizz, mindenki bukik rá.” Ha egy személyre nagyon meghatározó a rizz kifejezést, akkor ő egy rizzmaster.

Iykyk (if you know, you know)

Olyan dologra utal, amit csak egy adott közösség vagy beavatott kör érthet meg.

Példa: „Az a koncert... iykyk.”

Lowkey / Highkey

A "lowkey" azt jelenti, hogy valaki titokban, visszafogottan érez vagy gondol valamit. A "highkey" ennek az ellentéte – valaki nyíltan vállalja a véleményét vagy érzését.

Példa: „Lowkey imádom a retró zenét.” / „Highkey utálom a hétfőket.”

Basic bitch

Az a személy (leginkább lány/nő), aki valamennyire divatos, de csak tömegcuccokat visel, csak a gyors mindenki által viselt trendeket hordja.

TBH – To be honest

Őszintén szólva…

Bruh

Haver, tesó jelentéssel bír, gyakran használják megdöbbenés következtében.

Fuck boy

Az a srác, aki sok nővel kavar, gyakran felszínes és komolytalan.

RBF – Resting bitch face

Flegma arcot vág gyakran használják, hogy „felveszem a resting bitch arcom”.