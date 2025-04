Visszatértek a '90-es évek hajdíszei: a retró csatok most menőbbek, mint valaha

Forrás: Getty Images

A hajtű nem új, csak most végre felfedeztük, hogy lehet úgy is használni, hogy nem esik ki 3 perc után. Fémes, matt, gyöngyös verziók uralják most az Instagramot – és nem, nem csak menyasszonyoknak.

Tűzz vele kontyot, fond össze pár tincsed, vagy csak hagyd lazán megjelenni egy kócos frizurában – a kevesebb itt tényleg több.

6. Nagy hajcsatok – Mert a kis csatt már rég nem elég

Nagy hajcsat

Forrás: Getty Images Europe

Emlékszel arra az időszakra, amikor mindent ezekkel a hatalmas krokodilcsatokkal oldottunk meg? Nos, most is így van – csak most már stílusosan.

A minimalista, egyszínű hajcsatok nemcsak praktikusak (te is rájössz, amikor második napja nem volt időd hajat mosni), de annyira divatosak, hogy még beállított frizura sem kell hozzájuk. Tűzd fel a hajad egy mozdulattal – és kész a „francia modell kávéért rohan” kinézet.

7. Kendő – Az örök stílusikon

Kendő a hajban

Forrás: Getty Images

A kendő igazi jolly joker: lehet hajpánt, kontyba csavarva dísz, copf köré tekerve kiegészítő, szinte bármi. Egy jól választott selyemkendő többet ad a megjelenésedhez, mint egy új hajszín.