Brutális hideg jön: sarkvidéki hideg levegővel és hózáporokkal tér vissza a tél a hétvégén

Az enyhe idő csak szombatig marad velünk, aznap lesz még egy kevés időnk kiélvezni a tavaszt, aztán a hétvége időjárása megmutatja, milyen is az igazi áprilisi tél.

Sarkvidéki hdeg levegővel és hózáporokkal támad a hétvége időjárása - jön az áprilisi tél

Forrás: AFP

A hétvége időjárása: szombaton még tavasz, vasárnap már kegyetlen tél

Nem sok jót ígér a hétvége időjárása. Szombaton még élvezhetjük a 22 fokos, napsütéses, nyárias tavaszt, vasárnapra azonban érkezik a hidegfront és lecsap a tél.

Vasárnapra sarkvidéki eredetű hideg légtömeg árasztja el térségünket, hózáporok is előfordulhatnak. A meleg napok után szokatlanul hideg idő a jövő hét első felében is megmarad, záporok továbbra is előfordulhatnak majd. Csapadékból elsősorban záporok formájában 10 mm alatti mennyiség gyűlhet össze a jövő hét közepéig. A probléma inkább a hőmérséklettel lesz: vasárnap napközben már csak 4 és 9 fok között lesz a maximális hőmérséklet, hétfőtől pedig visszatérnek a fagyok: hétfő reggelre többnyire 0 és -5 fok közé hűl a levegő, amit erős szél kísér.

Keddtől lassan enyhülhet majd az idő.