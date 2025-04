A magyar farkasemberként ismert Horkai Zoltán közösségi oldalán keresi azt a jelentkezőt, aki vállalni tudja egy kis farkaskölyök nevelését három hónapig. „Ha van valaki, akit érdekel a kölyöknevelés, az jelentkezzen privátban. Csak mondom előre, hogy nem örökbe adom, hanem csak kb. három hónapra” – írta, majd hozzátette: „Csak olyan ember jelentkezzen, aki tudja, milyen felelősséggel jár a kicsi nevelése. Az elején négyóránként kell szoptatni. Éjszaka is.”

Horkai Zoltán pótanyát keres egy kisfarkasnak

Forrás: https://www.facebook.com/zoltan.horkai.7

A nevelőnek vállalnia kell, hogy heti több alkalommal személyesen is találkozik Horkaival, és elviszi a kicsit a testvéreihez. Az állat élelmezését Horkai Zoltán állja. A farkas mellett tartható másik háziállat is, de csak akkor, ha nem veszélyesek egymásra. A nevelés célja nemcsak a fizikai gondozás, hanem a szocializáció is.

Horkai Zoltán, a magyar farkasember vadállatok idomításával foglalkozik

Horkai Zoltán a gödöllői birtokán él és dolgozik, ahol vadállatok felkészítésével foglalkozik filmes és reklámprojektek számára. Állatai szerepeltek már a Herkules, az Eragon, a Hellboy és a Testről és lélekről című filmekben is, sőt több világmárkával is dolgozott már együtt.