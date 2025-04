Emma Stone gátlások nélkül vetkőzött le a kamerák előtt: „Megtesszük, amit kell!"

A 2023-as év egyik legnagyobb visszhangot kiváltó filmje, a Szegény párák (Poor Things) volt, Emma Stone főszereplésével. Nem csupán vizuálitásával és különc világával keltett feltűnést, hanem nyílt szexualitásábrázolásával is. Az Oscar-díjas színésznő egy olyan karaktert keltett életre Bella személyében, aki a halálból visszatérve, egy felnőtt nő testében, de gyermeki elmével indul önismereti és szexuális felfedezőútra.

Emma Stone a Szegény párákban

Forrás: AFP

A film rendezője, Yorgos Lanthimos elmondta, hogy a szexualitás a mű központi eleme volt Alasdair Gray regényének is, ami a film alapját adta, ezért elengedhetetlennek tartotta, hogy az ő alkotása le legyen prűd. „Először is a szex a regénynek is szerves része. Másodszor, nagyon fontos volt számomra, hogy ne csináljak olyan filmet, ami prűd, mert az olyan lenne, mintha teljesen elárulnám a főszereplőt” – fogalmazott.

Emma Stone-nak nem voltak gátlásai

Emma Stone és Yorgos Lanthimos már korábbi együttműködésük során kialakították azt a bizalmi viszonyt, amely lehetővé tette a színésznő számára, hogy a legintimebb jelenetekben is hiteles maradjon. A rendező így emlékezett vissza a közös munkára: „Amint elkezdtem valamit mondani a szexről, ő azt mondta: ‘igen, persze, ez Bella. Megtesszük, amit kell’.”

Emma Stone Bellája nem csupán egy szokatlan karakter, hanem egy olyan figura, aki a testi önrendelkezésen keresztül válik teljessé. A film nem a provokálni akar a szexjelenetekkel, azért kerültek a filmbe, mert Bella történetéhez hozzátartoznak – állítja a rendező.

A Szegény párák több streamingszolgáltatón is elérhető, köztük a Hulun, a Maxon és a Prime Videón.