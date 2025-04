Meghalt a magyar eurovíziós énekesnő – Férje szívszorító szavakkal búcsúzott

Wéber Helga neve a nagyközönség számára onnan lehet ismerős, hogy ByeAlex és a Compact Disco oldalán is fellépett, többek között az Eurovíziós Dalfesztiválon is hallhatták őt énekelni. A 39 éves korában elhunyt énekesnő nemcsak a zenei pályán volt aktív: ügyvédként is dolgozott. Férje nyilvános üzenetben búcsúzott tőle.

Elhunyt Wéber Helga énekesnő

Wéber Helga nagyon beteg volt

„Mély fájdalommal búcsúzom. Szeretett feleségem, Dr. Wéber Helga Ágnes hosszú, méltósággal viselt betegség után elhunyt. Ma búcsút vettünk egy kivételes, csodálatos embertől: egy gyermektől, testvértől, feleségtől, édesanyától és baráttól, akit mindannyian nagyon szerettünk, és aki túl korán távozott közülünk. Ő egy rendkívüli ember volt – ügyvédként mindig pozitív személyiségével, mély érzésű természetével és mérhetetlen szeretetével volt jelen; zenészként pedig örömet hozott mindannyiunk életébe. Feleségként, barátként és társként olyan szeretetet és erőt adott, amit szavakkal nehéz kifejezni. Hiánya felfoghatatlan, de azok az értékek, amelyeket képviselt, örökre velünk maradnak. Köszönöm mindenkinek, aki gondolatban vagy személyesen elkísérte őt utolsó útjára. Nyugodj békében, drága Helga! Örökké szeretni foglak. – Gábor" - írta a megtört férj.

Wéber Helga temetéséről és búcsúztatásáról egyelőre semmit sem tudni.