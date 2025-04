Új, halálos betegséget terjesztő kullancsfaj jelent meg Magyarországon: így ismerheted fel

A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont szakemberei új eszközt vetettek be a kullancsok hazai előfordulásának nyomonkövetésére. A nem őshonos Hyalomma kullancsok megjelenését mostantól már a PragmaTick nevű mobilalkalmazáson keresztül is be lehet jelenteni, amely iOS és Android rendszeren egyaránt elérhető.

Hyalomma kullancs

Forrás: AFP

Vérzéses lázat terjeszthet a Hyalomma kullancs

A Hyalomma kullancsok fokozott figyelmet érdemelnek. Ezek az egyedek terjeszthetik a krími-kongói vérzéses lázat, aminek halálozási aránya 30 százalék - bár szerencsére eddig Magyarországon eddig nem találtak ilyet. A globális felmelegedés és a vándormadarak révén ezek a délről származó vérszívók egyre gyakrabban tűnnek fel hazánkban is. A kutatók szerint a tavaszi időszakban különsen fontos a Hyalomma kullancsok bejelentése, mert ezek a példányok már itt telelhettek át.

A HUN-REN Evolúciótudományi Intézet kutatói által indított közösségi tudományos projekt keretében a lakosság segítségével az elmúlt négy évben összesen 19 Hyalomma egyedet sikerült begyűjteni. A beérkező példányokat rendszeresen vizsgálják.

A Hyalomma kullancsok több szempontból is eltérnek a Magyarországon honos fajoktól: nagyobbak, gyorsabb mozgásúak, egyszínű, sötét pajzzsal rendelkeznek, lábaik látványosan csíkosak – ezek a jellemzők szabad szemmel is felismerhetők. A bejelentett példányokat leggyakrabban nagytestű háziállatokon – lovakon, szarvasmarhákon, bivalyokon vagy szamarakon – találták meg, ezért a kutatók kiemelten fontosnak tartják a nagyállattartók tájékoztatását és bevonását a megfigyelésbe.

A kutatások részletei és az alkalmazásról szóló további információk a www.kullancsfigyelo.hu weboldalon érhetők el.