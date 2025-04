10 horrorfilmes jelenet, ami nem a képzelet szüleménye: veled is megtörténhet

4. Felszaladni a lépcsőn, amikor üldöznek

Amikor a filmben valaki fegyverrel vadászik a főszereplőre, az hős üldözés közben óhatatlanul felfelé szalad az emeletre, ahelyett, hogy az ajtón kifelé menekülne. Furcsának tűnhet, de ez is egy olyan horrorfilmes klisé, amely a kutatások szerint a való életben is megtörténhet. Brittney Chesworth PhD klinikai terapeuta szerint vészhelyzetben, amikor elönt az adrenalin, az ember agya blokkolódik, értelmetlenül reagálhat bizonyos helyzetekre, ráadásul ilyenkor inkább a biztonságot keresi, így nagyon is előfordulhat, hogy amikor a saját házában üldözi valaki, ahelyett, hogy kirohannak az ajtón, felfut a hálóba, ahol máskor a legnagyobb biztonságban érzi magát.

5. Bajban a rendőrség helyett a pasidat vagy egy barátot hívni

Ki ne látott volna már olyan horrorjelenetet, amikor a lány a szobájában épp zenét hallgat, amikor elmegy az áram. Rájön, hogy bajban van, na, kit hív? Hát, nem a segélyhívót tárcsázza, hanem a férjét, barátját, szüleit. Ostobaságnak tűnik? Pedig a Gallup felmérése szerint csupán a bajba jutottak 50 százaléka tárcsázza azonnal a rendőrséget, a többiek valaki olyat hívnak, akiben igazán megbíznak.

A horrorfilmes klisék egyike az is, amikor a főhős össze-vissza futkos az épültben, és nem találja a kijáratot

Forrás: Shutterstock

6. Ész nélkül futkosni körbe-körbe

Valld be, te is simán leidiótázod azokat a karaktereket, akik menekülés közben képtelenek a jó irányba futni, akár van jelzés, merre kellene menniük, akár nincs. Futkosnak körbe-körbe, pedig annyira egyértelmű lenne, merre menekülhetnének meg. Tom Bunn terapeuta szerint a szorongás csökkentheti az emberek magas szintű gondolkodását és döntéshozatali képességét, ami megkérdőjelezhető döntésekhez vezet. Georgia Witkin pszichiáter adjunktus szerint az adrenalináramlás lelassításának leggyorsabb módja a lassú és könnyű rekeszizomlégzés gyakorlása. „Már az is elég, ha 10-től visszaszámolunk 1-ig, miközben minden egyes alkalommal levegőt veszünk, hogy segítsen kikapcsolni a félelemérzetet” — tanácsolja a szakember.