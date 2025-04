Így leleplezte le a lányokat a hímes tojás: titkos motívumokkal üzenték meg érzéseiket

A húsvét a tavasz egyik legnemesebb alkalma az ünneplésre. Tavasszal minden újraéled, csiripelnek a madarak és a levegőben friss virág illata száll, a szerelem és szeretet mindent körbeölel. A vallási hagyományok és a pogány szokások kényelmesen keverednek egymás mellett, ilyen hagyomány a piros húsvéti hímes tojás is, amit nagy lelkesedéssel készítünk el ma is. Ez egyfajta pogány tavaszi rítus volt, ami sokrétű jelentéssel bír, de a keresztény ünnep alkalmával is ajándékoznak a locsolóknak piros tojást a lányok.

A húsvéti hímes tojás üzeneteket rejt a locsolóknak

Forrás: Getty Images

A húsvéti hímes tojás: vallásos vagy pogány szimbólum?

A tojásdíszítés hagyománya ősi gyökerekkel rendelkezik és még annál is régebbi a különféle vallási kultuszokban való felhasználása.

A tojás már önmagában is figyelemre méltó szimbólum: kerek és szabályos, önmagába visszatérő forma, jelképe a teljességnek és ebből fakadóan az életnek is

A szépségnek, a termékenységnek, a születésnek és az újjászületésnek is a megformálója, hisz a szilárd héj az élet kezdetét öleli körül. A tojás húsvéti felhasználását nem az egyház kezdeményezte, csupán egy korábbi keresztény gyakorlat kapcsán összekapcsolták Jézus újjászületésével, feltámadásával.

Miért pont piros a húsvéti tojás?

A hiedelemvilág a piros színt az élettel, a termékenységgel és a szerelemmel hozta összefüggésbe, a vallásos hagyományok pedig Krisztus vérére hivatkoznak.

A legenda szerint: Egy asszony letérdelt egy kosár tojással Jézus Krisztus keresztje előtt, ahol piros vér csöppent a tojásokra, amely megszínezte őket.

Egy másik szerint pedig Jézus tojássá változtatta a követ, amit a gyerekek az út széléről felé hajítottak — ezért adunk ma is tojást a gyerekeknek.

A húsvéti tojások színe hazánkban ezért is piros, persze tájegységenként lehetnek eltérések. A tojások színei minden esetben jelentéssel bírtak: létezett sárga tojás, ami a gabonamezőkre emlékeztet, zöld, mely az újjáéledő természetre, és fekete is, ami a föld színe.

A tojás, mint kódolt szerelmi üzenet

Az 1900-a évek elején vált a locsolkodás általánossá, ekkor a lányok jellegzetes ajándékává alakulat át a piros tojás, mellyel szavak nélkül fejezték ki szándékaikat és érzelmeiket. A húsvéti piros tojás írott tojásként való megnevezése is arra utal, hogy egykor a rárajzolt motívumoknak hangsúlyos üzenete volt. A tojásokra a lányok olyan mintákat rajzoltak, amelyek kiszemeltjüknek vagy a locsolkodni érkezőknek fontosak lehetnek.