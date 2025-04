Justin Bieber ezúttal tényleg túllőtt a célon: ízléstelen és gonosz tartalmat posztolt

Egy ártalmatlannak tűnő tréfa kapcsán ismét a középpontba került Justin Bieber, aki Stevie Wonder vakságán viccelődött az Instagram-sztorijában. A poszt gyorsan bejárta az internetet, sokak szerint ízléstelen, mások szerint csak ártatlan poén volt.

Justin Bieber most Stevie Wonder vakságán poénkodott

Forrás: Getty Images

Justin Bieber sokak szerint nem vicces

Április 10-én Justin Bieber egy képernyőképet osztott meg az Instagram-sztorijában, amelyen az látszik, amint FaceTime-hívást kezdeményez Stevie Wonder felé. A képhez a következő szöveget írta: „Ez a bolond soha nem látja Facetime-omat” A bejegyzés alá Wonder egyik legismertebb dalát, az Overjoyedot illesztette hangulatfestésként. A poszt egyértelmű utalást tartalmazott a 74 éves Stevie Wonder születése óta fennálló vakságára. Az énekes szóhasználata, valamint a tréfának szánt megjegyzés különböző reakciókat váltott ki a követőiből. Többen felhozták Justin védelmére, hogy Wonder élete során nyíltan és őszintén beszélt vakságáról, így az nem tabutéma.

Justin Bieber FaceTimes Stevie Wonder in new story. pic.twitter.com/CuCitcfeG0 — Pop Crave (@PopCrave) April 10, 2025

Többször zenéltek együtt

Justin Bieber - aki a minap paparazzókkal került összetűzésbe - és Stevie Wonder kapcsolata nem újkeletű. A két előadó 2011-ben kétszer is együtt lépett színpadra: előadták a Someday at Christmas című dalt egy jótékonysági eseményen Los Angelesben, valamint a The Christmas Songot az X-Faktor amerikai kiadásában. Az énekes egyelőre nem kommentálta a Wonderre tett megjegyzését, és a zenész részéről sem érkezett hivatalos válasz.