7 alkalom, amikor a királyi család tagjai hatalmasat estek – Megdöbbentő történetek

A királyi család tagjai is emberek, és mint bárki más, ők sem kerülhetik el a hétköznapi vagy akár komolyabb baleseteket. Íme 7 alkalom, amikor a királyi család tagjai megsérültek.

A királyi család tagjai és fájdalmas baleseteik

1. Katalin hercegné se úszta meg sérülések nélkül

Katalin hercegnét gyakran látni sebtapasszal az ujjain.

Katalin hercegnét gyakran látni sebtapasszal az ujjain, ami nem is meglepő, hiszen háromgyermekes, aktív édesanyaként ő is sokat mozog. 2023 szeptemberében, amikor ellátogatott a HMP High Down börtönbe, két sebtapaszt is viselt a jobb kezén. „Az én hibám volt” – mondta nevetve a látogatás során. „Ugráltam a trambulinon.” A kezén lévő rögzítésre mutatva hozzátette: „Azért tettem fel, hogy biztonságban legyen.”