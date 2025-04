Óriási hiba kullancscsípés esetén, mégis minden magyar elköveti

A kullancsok elleni védekezés különösen fontos a tavaszi-nyári időszakban, de 100%-os védelem így sincs. Ha véletlenül megcsípett minket egy undok kis vérszívó, nem kell pánikba esni, azonban egy hibát soha nem szabad elkövetni. Mégis, mi a teendő kullancscsípéskor?

Kullancscsípés ellen lehet védekezni, de ha mégis bekövetkezik, egy hibát tilos elkövetni.

Forrás: Moment RF

Kullancsfajták, az apró vérszívók

A pókszabásúak rendjébe nem csupán a skorpiók, pókok hanem az atkák, illetve a kullancsfajták is beletartoznak, melyek szintén nem az ember kedvenc szomszédai. Gazos, bozótos területeket, erdőket, vízpartokat kedvelik, elsősorban emlősökre veszélyesek.

Régen a téli fagyok évente megtizedelték a populációt, ám az utóbbi évek enyhe teleinek hatására egyre nagyobb egyedszámuk leselkedik az emberre.

A kullancsokkal nem csupán fájdalmas csípésük a probléma, hanem az is, hogy a zsigereikben élő baktériumok betegségeket terjesztenek. Csípésükkel olykor gyógyíthatatlan kórt is elkaphatunk, melyek közül a Lyme-kór, valamint agyvelőgyulladás a leghírhedtebb, bár ez fajtánként eltér.

Kullancsriasztó módszerek

Gyerekkorunk táborozásaiból sokak emlékezetében megmaradhatott a büdös kullancs elleni tabletta, mely szagával taszítja a vérszívókat, de a kullancsriasztó spray is hasonló elven működik. Szakértők véleménye alapján mégis a kullancs elleni védőoltás a leghatékonyabb, melyet két részletben adnak be, a második után két nappal pedig már védettek is vagyunk.

Azonban még akkor is vizsgáljuk át magunkat kirándulások, parkokban tett séták után, ha be vagyunk oltva.

Kullancscsípés és az egyetlen hiba, amit tilos elkövetni

Néha minden védekezés ellenére is megtörténik a fránya kullancscsípés. Ilyenkor többféle házi praktika javasolja, hogy egyszerűen fogjuk meg a potrohát és tépjük ki egyben, de sokan javasolják, hogy krémet, ecetet vagy olajat kenjünk az állatra, ami így megfullad.

Ilyenkor valóban megfullad a kullancs, csak közben kiszívott vérünkkel a káros kórokozókat is visszaöklendezi, ami egyenes út lehet a betegségek felé.

Hasonló eredményt érünk el, ha potrohánál fogva rántjuk ki – ilyenkor még azt is megkockáztatjuk, hogy leszakadjon a feje, a beszakadt kullancsot pedig szinte lehetetlen kiszedni.