Lajos herceg olyan kiváltságot élvez, amit a testvérei nem - Királyi szakértő nyilatkozott

Katalin és Vilmos is változott az évek során

A szakértő szerint a hercegi pár gyermeknevelési stílusa is változott az évek során, és ez különösen Lajosnál érzékelhető. „Katalin valószínűleg több mindent megenged és elnéz Lajosnak, mint Györgynek. Ő és Vilmos nagyon tapasztalt szülők, és biztos vagyok benne, hogy mindhárom gyereket egyformán szeretik – de valószínűleg különböző módon” - tette hozzá. Bond úgy véli, mindhárom gyerek más-más szerepet tölt be a családon belül: „György, mert ő az elsőszülött, és be kell teljesítenie a sorsát, Sarolta, mert ő az egyetlen lány, és Lajos, mert ő a legfiatalabb.” A királyi családon belüli testvéri kapcsolatokról Bond elmondta: „Úgy tűnik, Sarolta mindig szemmeltartja öccsét, és gondoskodik arról, hogy viselkedjen, bár ebben nem mindig sikeres. De Lajos sok ember szívét megnyerte a bohóckodásaival, és én sokkal szívesebben látok egy pimasz, mint egy makulátlanul viselkedő gyereket” - szögezte le.