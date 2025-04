A "láthatatlan nő" szindróma – Miért érzik sokan 40 után, hogy megszűnnek létezni?

Az egyik nap még lelkesen dicsérik a ruhádat a buszmegállóban, másnap meg szó szerint letarol egy rollerrel egy tízéves, mert „nem vett észre”. Egyik reggel még a bolti eladó flörtölve kérdezi, hogy törzsvásárló vagy-e, másnap meg már a mögötted állót szolgálja ki előbb, mert... hát „ő feltűnőbb volt”. És nem, nem arról van szó, hogy pizsamában mentél volna kenyérért. De hogy is van ez a láthatatlan nő szindróma? Tényleg ennyire hirtelen válunk köddé, miután elfújtuk a negyvenedik szülinapi torta gyertyáit?

A láthatatlan nő szindróma nők ezreit érinti a társadalomban.

Forrás: Shutterstock

Láthatatlan nő szindróma – Avagy miért kezdünk el láthatatlanná válni 40 felett?

A „láthatatlan nő” szindrómát nem találjuk meg az orvosi kézikönyvekben, de ettől még nagyon is létezik. Az elnevezés inkább szimbolikus: azt az érzést írja le, amikor a nők úgy érzik, hogy a társadalom – különösen a férfiak, a munkaerőpiac, sőt még a divat- és szépségipar – már nem veszi őket észre.

A Spirituality & Health cikke szerint ez az érzés nemcsak a fizikai jelenlét ignorálásáról szól, hanem arról is, hogy a nők véleménye, élettapasztalata, észrevételei mintha „háttérzajjá” süllyednének. Egyik pillanatban még az életedet szervezed össze a családdal, munkával és hobbijaiddal, a másikban meg rád nyitja az unoka a fürdőajtót, mert „te már úgyis csak ott vagy”.

Hormonok, társadalmi elvárások és egy kis szexizmus

De mi áll a jelenség mögött? Egyszerű a válasz: minden IS. Biológiailag a menopauza körüli hormonváltozások sok nőnél önbizalom-csökkenéssel, alvászavarokkal, hangulatingadozással járnak. A Journal of Women’s Health szerint a menopauza utáni időszakban sok nő számol be depresszív tünetekről, amit tovább súlyosbít az a társadalmi hozzáállás, hogy a nő értéke leginkább fiatalságához és szexuális vonzerejéhez kötött.

És itt jön be a társadalmi sztereotípia: ha nem vagy fiatal, vékony, ragyogó bőrű és állandóan „vibráló”, akkor hirtelen megszűnsz „érdekesnek” lenni – legalábbis a popkultúra szemszögéből. Pedig a valóságban a negyvenes-ötvenes nők gyakran stabilabbak, bölcsebbek, önazonosabbak, mint valaha. Csak erről ritkán készül Netflix-drámasorozat.