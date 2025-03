Salma Hayek 58 évesen is bomba: csipkében mutatta meg, mennyire rugalmas

Egy női magazinnak adott interjút Salma Hayek, az ahhoz készült fotósorozatot a színésznő a saját Instagram-oldalán is megosztotta. A sztár méltán büszke a képekre, akár három évtizedet is letagadhatna a korából. A testét pedig huszonéves lányok is megirigyelhetnék.

Salma Hayek évtizedeket tagadhatna le a korából, de nem teszi

Forrás: Getty Images

Salma Hayek még mindig szexinek tartja magát

Salma Hayeknek tetszik Hollywoodb középkorú nőkkel kapcsolatos szemléletváltása.

„Volt idő, amikor én voltam a szexi lány, de hála Istennek, jött a kor, és megadta a lehetőséget, hogy más területekre is terjeszkedjek” — mondta el a Marie Claire-nek, majd kis szünet után mosolyogva hozzátette: „Bár még mindig szexi vagyok, és ezt elfogadom”.

Több mint 29 millió Instagram-követője, akik nem tudnak betelni a bikinis képeivel, kétségkívül egyetértenek vele. „A küldetésem, hogy mindenkit emlékeztessek arra, hogy a nők egy bizonyos kor után semmilyen téren nem eldobhatóak. Minden erőnkkel harcolnunk kell ellene.”