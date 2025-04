Tragikus hírt kaptunk: meghalt a színészikon

97 éves korában meghalt Lee Montague, BAFTA-díjas színész. Montague több mint hat évtizeden át tartó karrierje során számos ikonikus szerepben volt látható. Halálhírét a Keats Community Library közleményben erősítette meg, amelynek Montague az élete végéig az elnöke volt.

A színész legismertebb televíziós szerepei közé tartozott a The Sweeney, a Bergerac és a Seconds Out, de filmekben is kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Olyan alkotásokban tűnt fel, mint az 1952-es Moulin Rouge, az 1978-as Brass Target, az 1972-es Brother Sun, Sister Moon, valamint az 1967-es How I Won The War. A Keats Community Library közleménye szerint Montague-t az egész szakma tisztelte. „Mély szomorúsággal tudatjuk, hogy szeretett elnökünk, Lee Montague 97 éves korában elhunyt” – írták többek között.

Zeffirellivel is dolgozott együtt

A közlemény kitért arra is, hogy a színész a film világában is jelentős sikereket ért el. „Olyan neves rendezőkkel dolgozott együtt, mint Zeffirelli, és mintegy 30 filmben szerepelt. Kiemelkedő alakításokat nyújtott többek között a Moulin Rougeban és a Názáreti Jézusban, ahol Robert Powell oldalán játszott” - említette a közlemény.

Pályatársai is tisztelegtek emléke előtt

A Monty Python ikonikus alakja, Michael Palin megható szavakkal búcsúzott a színésztől: „Nagyon szomorú, hogy nem látom többé Lee-t. Olyan jó társaság volt, bölcs, tapasztalt, empatikus, vicces. Mindig öröm volt vele együtt játszani.” Robert Lindsay színpadi színész szintén megrendülten nyilatkozott: „Le vagyok döbbenve, mivel Lee-t a színházi apámnak tekintettem, és sok éven át tartottam vele a kapcsolatot.”