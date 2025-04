Meghalt a heavy metal legendája - Az ikonikus zenekar gyászol

A heavy metal történetének egyik meghatározó alakja 73 éves korában hunyt el. Les Binks halálát a Judas Priest hivatalos közleményben erősítette meg.

Meghalt Les Binks, a Judas Priest egykori dobosa

Les Binks két évig játszott a Judas Priestben

A zenekarhoz 1977-ben csatlakozott dobos olyan ikonikussá vát lemezeken játszott, mint a Stained Class és a Killing Machine. Bár Les Binks mindössze két évig - 1977 és 1979 között - volt a Judas Priest hivatalos tagja, játéka máig mérföldkőnek számít a műfaj történetében. A dobos azonban a kilépése után sem szakadt el végérvényesen az együttestől: 2022-ben, a Rock And Roll Hírességek Csarnokába való beiktatás alkalmával ismét színpadra állt korábbi zenésztársaival. A gálaesten három dalban működött közre, ezzel is jelezve, hogy továbbra is része maradt a zenekar örökségének.

Az Instagramon is megosztották a hírt

A zenekar az Instagramon osztotta meg a hírt, és egyben búcsút is vett korábbi tagjától. A hivatalos közleményben így fogalmaztak:

„Mélyen szomorúak vagyunk Les halála miatt, és szeretetünket küldjük családjának, barátainak és rajongóinak. Kiváló dobos volt – megmutatta a világnak egyedi technikáját, érzékét, stílusát és precizitását – Köszönjük Les…” - írták.