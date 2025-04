A világot fenyegető katasztrófa már a küszöbön: így pusztít a klímaapokalipszis

A Direct One kínálatában látható, a CANAL+ gyártásában készült sikersorozat utópisztikus jövőképet mutat be arról, mi történhet a part menti országokkal a tengerszint-növekedés miatt. A Bart István klímapolitikai szakértő elárulta, klímakatasztrófa esetén, mi vár az emberiségre. Nem is olyan valószínűtlen a Mint a családunk című sorozatban felvázolt nem túl fényes jövő.

A globális felmelegedés számos nehézséget és katasztrófát okoz világszerte, és ha nem hagyunk fel teljesen a a természet kizsigerelésével, nem is számíthatunk javulásra a jövőben, ellenben a helyzet súlyosbodására szinte biztosan. Ezt mondja a Mint a családunk című sorozat kapcsán a klímapolitikai szakértő. A klímakatasztróa miatt Dánia teljes lakosságát evakuálni kell a Mint a családunk című sorozatban

Forrás: Direct One/Canal+ A Mint a családunk a tengerszint emelkedését és annak következményeit helyezi a fókuszba A klímaváltozás egyik legdrámaibb hatása, a tengerszint emelkedése és annak következménye áll a a CANAL+ gyártásában készült, a Direct One kínálatában elérhető új hétrészes dán sorozat, a Mint a családunk fókuszában. A nem túl távoli jövőben játszódó cselekményben Dánia teljes lakosságát evakuálni kell az egyre emelkedő tengerszint miatt. Több millió ember élete változik meg egyik napról a másikra, akik mindent maguk mögött hagyva új, a kormány által kijelölt helyen kénytelenek új otthonra lelni. Az emberi tragédiákban és drámai pillanatokban bővelkedő, rekordköltségvetéssel készült sorozat kapcsán Bart István klímapolitikai szakértő elárulta, szerinte is hasonlóképpen zajlik-e majd a milliókat veszélyeztető klímakatasztrófa. „A tengerszint-emelkedés a valóságban lassú, évtizedek alatt kibontakozó folyamat. Az átlagos tengerszint a huszadik század eleje óta kb. 25 centit emelkedett. A sorozat ezt az alkotói szabadság jogán jelentősen felgyorsítja. A tengerszint emelkedését nem úgy kell elképzelni, mint ahogy egy kád vízben szép lassan nő a vízszint, ha megeresztjük a csapot. Bár van egy fokozatos lassú emelkedés, a probléma inkább az, hogy inkább arról van szó, hogy a partvidékre behatoló tengeri áradások egyre erősebbek és gyakoribbak lesznek, egyre mélyebbre hatolnak be a szárazföldre, az alacsonyan fekvő városok egyre gyakrabban kerülnek víz alá — árulta el Bart István, aki szerint mindemellett a part menti erózió és a sós víz bejutása a talajvízbe szintén komoly probléma, és felhívta a figyelmet arra, hogy már napjainkban is sokaknak kell elköltöznie a tengerpart közeléből a klímaváltozás miatt.

Ahogy a Mint a családunk című sorozatban, úgy a valóságban is nagy mértékben változhat meg a mindennapi élet

Forrás: Direct One/CANAL+ A Mint a családunk családi drámái sem állnak messze a valóságtól, sőt! Bart István szerint, ahogy a sorozatban, úgy a valóságban is nagy mértékben változhat meg a mindennapi élet. „Az éghajlati veszélyek növekedésének az egyik első hírnöke, hogy nagyon megdrágul a házak biztosítása, vagy egyenesen elérhetetlenné válik. A klímaváltozás miatti migráció napjainkban is jelentős: Banglades partvidékéről évente tízezrek kénytelenek elköltözni, az USA déli határán átjutni próbáló közép-amerikaiak jelentős részben olyan földművesek, akiket tönkretettek az egyre gyakoribb szárazságok. Az olyan kis csendes-óceáni szigetországokban, mint Tuvalu vagy Kiribati, már zajlanak tervezett kitelepítések. A gazdagabb helyeken (pl. New York városában, vagy Velencében) tengeri védőgátakat építenek, de nyilván nem lehet minden tengerpartra falat építeni” – figyelmeztet a klímapolitikai szakértő.