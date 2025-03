Botrányos jelenet hozta meg Nikolaj Lie Kaas számára a világhírt: szexjelenetet vállalt a Mint a családunk sztárja

Nikolaj Lie Kaas az 1990-es évek végén a Lars von Trier által elindított dán dogmafilmes mozgalom emblematikus arcává vált. A műfaj szabályai szerint a filmeket kizárólag kézikamerával, természetes fényviszonyok között, smink és mesterséges hatások nélkül vették fel. Trier azonban ennél tovább ment: 1998-ban az Idióták című filmjében olyan jeleneteket forgattak, ahol a színészek testdublőrök nélkül, valódi szexuális aktusokat vállaltak. Nikolaj Lie Kaas is részt vett egy olyan jelenetben, mely világszerte komoly botrányt okozott. A színész ezt követően úgy nyilatkozott, azért vállalta el a merész szerepet, mert „mélyen hitt a dogma-filmek naturalista szemléletében”.

Mint a családunk: Nikolaj Lie Kaas egy orgiajelenettel lett világhírű

Mint a családunk: Nikolaj Lie Kaas számára szexjelenet hozta meg a sikert

A botrányos alkotás után a dán filmes szakma azonnal felfigyelt rá, és egymás után kapta a főszerepeket. Kaas később az Ádám almái című filmmel vált Magyarországon is szélesebb körben ismertté, majd Hollywoodban is kipróbálta magát. 2009-ben a Tom Hanks főszereplésével készült Angyalok és Démonok című szuperprodukcióban alakította Mr. Gray bérgyilkost, ezzel világszerte elismertté vált.

A CANAL+ legújabb, 16 millió eurós rekordköltségvetéssel készült szériája, a Mint a családunk egy, a klímaváltozás következtében kialakuló súlyos humanitárius katasztrófát dolgoz fel. A Thomas Vinterberg által rendezett, hét részes sorozatban Kaas Jacobot, egy olyan kétgyermekes apát alakít, aki elveszíti otthonát, munkáját, és családjával együtt kénytelen menekülni a megemelkedett tengerszint miatt lakhatatlanná váló Dániából.

A sorozatban Kaas új arcát mutatja meg a nézőknek: érzékeny, sebezhető figuraként látható, komoly érzelmi vívódások közepette. Különösen kiemelt helyzetbe kerül a sorozatban Jacob nagylánya, Laura is, aki választás elé kényszerül: családjával vagy szerelmével maradjon-e együtt a menekülés során. Kaas játékát a kritikusok is dicsérik, kiemelve, hogy a színész „eddig nem látott, érzékeny” mutatja be ebben a szerepben.