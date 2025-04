Máris valóra vált Baba Vanga egyik 2025-re szóló jóslata, és ami ezután jön, azt elképzelni sem tudjuk

Baba Vanga jóslatai szerint 2025-ben természeti katasztrófák sújtják az emberiséget, és sajnos ebből az első negyedévben nem volt hiány. A legnagyobb katasztrófa Mianmarban következett be, ahol a hétvégi földrengés több mint 2000 ember életét követelte. A 7,7-es erősségű rengés hatása Thaiföldre is átterjedt: Bangkokban is károkat okozott, ahol további legalább húsz halálos áldozatról számoltak be. Az ország katonai vezetése egyhetes nemzeti gyászt hirdetett, az ENSZ pedig 6,2 milliárd fontos segélycsomagot sürgetett a humanitárius válság enyhítésére.

Baba Vanga szobra a róla elnevezett emlékparkban, Bulgáriában

Forrás: Shutterstock

Az Egyesült Államokban, Nevada államban négy földrengést is észleltek március 31-én, közülük a legerősebb elérte a 4,0-ás magnitúdót. A földtani intézet szerint további rengésekre lehet számítani a következő napokban.

Egy nappal korábban 7,1-es erősségű földrengés rázta meg Tongát is. A rengés az óceániai ország főszigetétől körülbelül 100 kilométerre északkeletre következett be, hétfő kora reggel helyi idő szerint. A földmozgást követően a hatóságok szökőárriadót rendeltek el.

Baba Vanga jóslatai 2025-re

A mostani földrengések mellett Baba Vanga további, 2025-re vonatkozó jóslatai sem festenek rózsás jövőt: a bolgár jövendőmondó szerint Európát háború rázza meg, járványok söpörnek végig a világon, és a gazdaság globális összeomlásának lehetünk tanúi. Azt is megjósolta, hogy az emberiség kapcsolatba kerülhet földönkívüli életformákkal - írja a Daily Mail.