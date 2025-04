10 évvel visszafordíthatod az öregedést, ha kikapcsolod ezt a funkciót a mobilodon

Ezer meg egy praktikát kipróbáltunk már annak érdekében, hogy felvegyük a harcot az öregedéssel, pedig lehet, hogy egyetlen mozdulat a kulcs.

A telefonunk hatással lehet az öregedésünkre. Forrás: Shutterstock

Vedd fel a harcot az öregedéssel a mobilodon keresztül

Meglepő kutatás

Egy 400 emberen végzett kanadai kutatásban a tudósok arra kérték a résztvevőket, hogy töltsenek le egy olyan alkalmazást, amely blokkolja a mobiltelefon internetelérését, amit azután két hétig csupán telefonálásra és üzenetküldésre használhattak. Elég radikálisan hangzik, ugye?

Pedig minden jel arra mutat, hogy nagyon is megéri kicsit visszaszorítani az internetezési szokásainkat.

A résztvevőkkel ugyanis a vizsgálat előtt és után is kitöltettek egy felmérést, ami az agyműködésükre és mentális jólétükre irányult. Az eredmények meglepőek voltak.

Élet mobilinternet nélkül

A vizsgálat során kiderült, hogy a kutatás alanyainak a tartós figyelme annyira megnövekedett, hogy egyenértékűvé vált egy 10 évvel fiatalabb ember figyelmével.

Emellett a résztvevők 90 százaléka a mentális egészségi állapotának nagyfokú javulásáról számolt be és sokkal boldogabbnak és elégedettebbnek érezték magukat, mint két héttel korábban.

A tudósok azt is megállapították, hogy a vizsgált időszakban az alanyok képernyőideje csaknem a felére csökkent és még azoknál is jelentős javulásokat tapasztaltak, akik nem teljesítették maradéktalanul a kísérletet.

A konklúzió

Ezek az eredmények kiválóan mutatják, hogy olykor érdemes pihentetnünk a mobiltelefonunkat, már csak az öregedés elleni harc miatt is, hiszen azt is régóta tudjuk, hogy a készülékek által kibocsátott kék fény gyorsítja a sejtek öregedését, sőt, korai sejthalált is okozhat.