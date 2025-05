Meghalt a 19 éves TikTok-sztár: utolsó üzenete megrázta a világot

A TikTokon több ezren követték Anna Grace Phelan: mindig nyíltan beszélt a betegségéről, a hitéről, és arról, hogyan készül a legrosszabbra.

Anna Grace Phelan 19 éves korában hunyt el

Forrás: Instagram

Anna Grace Phelan tragédiája

Meghalt Anna Grace Phelan, az a 19 éves georgiai lány, aki a TikTokon osztotta meg követőivel agydaganattal folytatott küzdelmét. A hírt családja jelentette be közösségi oldalain. „Nagy szomorúsággal jelentjük be, hogy gyönyörű lányunk, Anna Grace Phelan hazatért, hogy Urával és Megváltójával, Jézus Krisztussal legyen” – áll a posztban.

Phelan történetét szeptemberben ismerhette meg a világ, amikor videóban számolt be arról, hogy különös testi tüneteket észlelt: zsibbadást az arca bal oldalán, a lába jobb oldalán, valamint egyensúly- és látászavarokat. „Elkezdtem elveszíteni az egyensúlyomat. A bal szememmel nem láttam, és a zsibbadás az arcomon és a lábamon még mindig jelen van. A beszédem furcsának lett. A fejem nagyon ködös vol.”

Az MRI-vizsgálat kimutatott egy elváltozást az agyában, és a későbbi biopszia során glioblasztómát diagnosztizáltak nála – ez az agydaganat egyik legagresszívebb, gyógyíthatatlan típusa. „Ez határozottan a legrosszabb hír, amit valaha kaptam” – mondta szeptemberben a TikTokon. „Csak bízom az Úrban, és megpróbálok továbblépni.”

A diagnózis után is rendszeresen posztolt, megosztotta követőivel az állapotát és gondolatait. Mély hite segítette át a legnehezebb pillanatokban. Több tízezren követték őt, sokan üzenetekben köszönték meg neki, hogy reményt és erőt adott.

Forrás: Instagram

Az utolsó videójában, amelyet a közösségi médiában közzétett, komor hangulatban jelentette be, hogy a daganat nőtt, és már légzési problémákat is okoz. „Nem lehet megműteni. Csoda kellene hozzá, de még nem adom fel. Ha továbbra is imádkoztok értem, szerintem sikerülni fog” – mondta a felvételen.