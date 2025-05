Így néz ki most Pierre Richard, a Magas szőke férfi, felemás cipőben sztárja: a francia legenda 90 évesen is fitt

Május 22-én csütörtökön rendhagyó pillanatnak lehettek tanúi a cannes-i filmfesztivál vendégei: Pierre Richard, a francia vígjáték ikonikus alakja közel harminc év után ismét rendezett. Az L’homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme (Az ember, aki látta a medvét, aki látta az embert) című másfél órás vígjátékot versenyen kívül, különvetítésen mutatták be – a vetítésen maga a legenda is részt vett.

Pierre Richard 90 évesen is rendez

Forrás: Hans Lucas

Pierre Richard új filmjét imádták Cannes-ban

A Dél-Franciaországban forgatott film egy kis halászfaluban játszódik. A cselekmény középpontjában egy öreg halász áll – Richard alakításában –, aki maga mögött hagyja családját és vállalkozását, hogy új életet kezdjen. A faluban egy autista fiúval szövődik köztük különös barátság, amelyet a természet iránti közös szenvedélyük erősít meg. Mindeközben a környéken a rendőrség egy cirkuszból elszökött medve után kutat.

A filmvetítés előtt a színész-rendező megjegyezte: „A legújabb filmem egy meghatározhatatlan ufó. Van benne egy több mint 500 kilós medve is, amelyet nem tudtam öt méternél jobban megközelíteni a forgatáson.” A vetítést hatalmas taps fogadta, a fesztivál pedig egy hommage-videóval tisztelgett Pierre Richard előtt, amely legemlékezetesebb szerepeiből állt össze.

Pierre Richard elmondása szerint a film helyszíne jelenlegi lakóhelye is, a történet egyes epizódjait pedig a helyiek ihlették. Karrierje során Richard rendre a kétbalkezes, félszeg figurákat formálta meg, többek között a Magas szőke férfi felemás cipőben (1972), az Ahová lépek, ott fű nem terem (1974) és az Esernyőtrükk (1980) című vígjátékokban. Francis Veber rendezővel közösen alkotta meg az emlékezetes komikus kettőst Gérard Depardieu-vel: együtt játszották a Balfácán (1981), Balekok (1983) és Négybalkezes (1986) főszerepeit.

Gerard Depardieu és Pierre Richard 1983-ban

Forrás: Getty Images

Pierre Richard az Álmodozni mindig lehet (1991) című filmmel tért vissza a rendezéshez, ezt követte 1997-ben a Fejjel a falnak. Az elmúlt években is aktívan dolgozott, látható volt többek között a Vissza a gyökerekhez (2018), a Madame Mills (2018) és a Jeanne du Barry – A szerető (2023) című filmekben is. Emellett színházban is rendszeresen fellép, elsősorban Párizsban.