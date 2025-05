Ed Sheeran csúnya hibát vétett: leleplezte Selena Gomez féltve őrzött titkát

Ed Sheeran többek közt arról híres, hogy mindig tudja, mikor kell megszólalni. Kivéve, amikor… nem. Egy friss podcastinterjúban (Therapuss with Jake Shane) az énekes valószínűleg véletlenül spoilerezte el az év egyik legjobban titkolt celebinfóját: Selena Gomez és Benny Blanco lehet, hogy házasodni készülnek.

Ed Sheeran a legújabb pletykafészek?

Forrás: Getty Images

Ed Sheeran hatalmasat spoilerezett - Mit szól ehhez Selena Gomez?

A podcast beszélgetés során Sheeran épp arról mesélt, hogy hány esküvőn szokott fellépni, mire hirtelen így szólt:

„Játszom egy csomó esküvőn… Még most is van egy barátomé… például Benny és Selena.”

Ez az a mondat, amire PR-osok országszerte felsikoltottak, és azóta is próbálják menteni a menthetőt. Ed amúgy egyből észbe kapott, hogy talán nem kellett volna, és próbált visszakozni, de addigra a TikTok már darabokra szedte a mondatot, a Reddit pedig el is döntötte: Selena férjhez megy. Bár hivatalos bejelentés még nincs, a neten már lázasan tervezik a menyasszonyi ruhát, és szinte biztosra veszik, hogy Benny Blanco, a zenész-producer barát, hamarosan vőlegénnyé avanzsál. A kapcsolatuk amúgy december óta hivatalos, és azóta is úgy tűnik, minden nagyon harmonikus.