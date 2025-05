Őrjöngenek a rajongók: mi történt Selena Gomez arcával? - VIDEÓ

Plasztikai beavatkozásokról suttognak Selena Gomez rajongói, de az énekesnő egyelőre mindent tagad.

Selena Gomez babaarca már a múlté.

Forrás: Northfoto

Mi történhetett Selena Gomez arcával?

Látványos változás

El sem tudjuk képzelni, hogy milyen érzés lehet, ha több millió ember elemzi ki tested mindegy egyes pontját napi szinten: ezt kell folyamatosan átélnie Selena Gomeznek is, aki most újfent a megjelenése miatt kritizálnak a rajongók. A 32 éves énekesnő nemrég döbbenetes fogyásával sokkolta a rajongókat, amit a rosszindulatú nyelvek a népszerű fogyiszuriknak tulajdonítottak, de bármi is legyen az igazság, az tény és való, hogy Selena jobb formában van, mint valaha. Vannak azonban, akiknek muszáj mindenbe belekötniük: most az énekesnő arcát rakták górcső alá.

Botox vagy lupusz?

Selena Gomez arca valóban máshogy fest, mint pár évvel ezelőtt, a pletykák szerint pedig ezt a változást plasztikai beavatkozások tömkelegének köszönhető és nyilvánosan bírálják Selenát, amiért hallgat ezekről.

Selena Gomez arca nagyon megváltozott.

Forrás: Northfoto

Legalábbis hallgatott, ugyanis az utóbbi időben annyira megszaporodtak a megjegyzések az állítólagos műtétekkel kapcsolatban, hogy azt már az énekesnő sem hagyta szó nélkül: közölte, hogy senki nem néz ki úgy harminc felett, mint 18 éves korában és a betegségének, a lupusznak köszönhetően is látványosan átalakult az arca. A rajongókat azonban ezek az érvek nem győzték meg, szerintük elég különös, hogy a lupusz pont ott formálta Selena arcát, ahol a botox és a hialuron szokta.