Felismerhetetlenné vált Ed Sheeran - Fotó

Ed Sheeran drasztikusan megváltoztatta külsejét. A zenész új dalát, az Azizamot reklámozza új kinézetével, azt nem tudni meddig "marad így".

Ed Sheeran vörös tincsei eltűntek

Forrás: NBCUniversal

Ed Sheeran stílust váltott

Az énekesnek szinte a védjegyévé váltak vörös tincsei, most azonban gót megjelenésre váltott Ed Sheeran. A 34 éves Ed az Instagram-oldalán osztott meg egy sor képet a promócióról, beleértve a drámai változását dokumentáló új fotót is és megmutatta azt is, hogy mi inspirálta. 2007-ben a Myspace-re tette ki a képet, amin fekete hajjal, emo-frufruval és kamu ajakpiercinggel látható. Nos, ez ihlette meg.

A rajongók imádják

A rajongók meglepő módon nem estek az énekesnek, sőt: sokan arról írnak, hogy odavannak az új megjelenéséért. Többen azt üzenték neki, hogy nem bánnák, ha hosszabb ideig is így maradna.