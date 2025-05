Tragikus hirtelenséggel meghalt a Netflix 11 éves gyerekszínésze

Meghalt Millena Brandão brazil gyerekszínész, a Netflix Kölykök az utcáról című sorozatának egyik szereplője volt. A kislány május 2-án halt meg. Halálát szülei, Thays és Luiz Brandão jelentették be a közösségi médiában.

Millena Brandão halála mindenkit sokkolt

Forrás: Shutterstock

Millena Brandão szíve a halála előtti napokban legalább 13-szor állt le

A halál hivatalos oka nem tisztázott, de több forrás is arról számolt be, hogy Millena Brandão legalább 13 szívmegálláson esett át a halála előtti napokban. A család beszámolója szerint a lány rosszullétei április 24-én kezdődtek: fejfájásra, lábfájdalomra, kimerültségre, illetve étvágytalanságra panaszkodott. Az első vizsgálatok során dengue-lázra gyanakodtak az orvosai, de a további vizsgálatok agydaganatot mutattak ki nála. A szülők elmondása szerint Millena Brandão állapota gyorsan romlott, és többször visszakerült a kórházba. Végül összesen 13 alkalommal állt le a szíve, és a légzése is többször leállt. Május 2-án agyhalált állapítottak meg az orvosai.

Millena édesanyja a lánya emlékére közzétett búcsúposztban a következőket írta: „A közösen eltöltött emlékek örökké velem maradnak, és sosem felejtem el azt az örömöt, amit másoknak adtál.”