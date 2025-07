Amerikai világsztárokkal forgat a 13 éves miskolci színészlány, Balla Riana Emma

Képzeljünk el egy angyali, miskolci kislányt, aki imád szerepelni, otthon is színészeset játszik és mindenki csodálja önkifejezését. Most ugorjunk pár évet: Balla Riana Emma még mindig mindössze csak 7 éves, de belecsöppent a színészet világába, megkapta élete első szerepét a The Alienist: Angel Of Darkness című amerikai produkcióban és egy hollywoodi forgatás kellős közepén találja magát, ahol olyan sztárok nyüzsögnek mint Luke Evans vagy Dakota Fanning. Így indult Riana színészkarrierje, aki második osztályos kora óta magántanuló, hogy az álmainak és a szenvedélyének élhessen, a színészetnek.

Jamie Lee Curtis is odavolt a magyar gyerekszínészért, Balla Riana Emmáért (A KÉP FELHASZNÁLÁSA ENGEDÉLYKÖTELES!)

Forrás: Riana Emma Balla MANAGEMENT

„Minden karakteremben benne vagyok én magam is”

Kevés 13 éves lány mondhatja el magáról, hogy találkozott Hollywood legnagyobbjaival, Riana pedig nemcsak hogy találkozott velük, de együtt is dolgoztak. Legutóbb a Borderlands mozifilmben alakította Kate Blanchett karakterének fiatalkori énjét, ahol nagy benyomást tett a világsztárokra:

Jamie Lee Curtis Oscar-díjas színésznő egyenesen oda volt Rianáért a forgatáson, még egy ajándékot is adott neki. A tinilány tehetségét pedig a szakmai elismerések is bizonyítják: kisfilmjével, a Rianással, melynek főszereplője is volt, több mint 100 díjat zsebelt be.

Rianáért odavannak a hollywoodi sztárok

Forrás: Riana Emma Balla MANAGEMENT

A színjátszás lett az életcélom, mert élvezem a karakterek, történetek, helyszínek bemutatását. Hisz ahány ember, annyi sztori. Persze, imádom az emberek reakcióját is és azt, ha a munkámmal valami olyat tudok adni a nézőnek, ami megfogja, akár megváltoztatja a nézőpontját, vagy erős érzelmeket, gondolatokat vált ki belőle

– mesélte a Life-nak Riana, aki már forgatókönyvíróként is kipróbálta magát. A fiatal lánynak álomszerepe nincs, hiszen, ahogy mondja, minden karakter, amit alakít, annak egy része ő maga és véleménye szerint nincs jó vagy rossz szerep. De azért azt ő sem tagadja, hogy például egy rettenthetetlen sárkánylovas, vagy western lovas karakterébe bármikor szívesen belebújna.