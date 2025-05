Nehezen áll össze az esküdtszék a szexuális bűncselekményekkel vádolt P. Diddy tárgyalássorozatára

P. Diddy ügye azzal indult, hogy közzétették azt a videót, amelyen a zenész 2016-ban egy szálloda folyosóján megverte akkori barátnőjét, Cassie Venturát, aki később beperelte a férfit. Cassie és Sean 2007-2018-ig éltek párkapcsolatban, a nő tavaly nyújtott be keresetet Diddy ellen. Azt állítja, a férfi rendszeresen ütötte, fizikailag és verbálisan is bántalmazta. Bár ez az eset elévült, azóta rengetegen vallottak P. Diddy ellen, akiknek nagy részét valószínűleg tanúként is kihallgatják majd.