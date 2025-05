Te milyen személyiség vagy, ha becsípsz? — Marry Poppins vagy inkább Hemingway?

Egy pohár bor után hirtelen extra barátságos leszel? Vagy épp ellenkezőleg, a szikrázó mosoly mögött lassan előbújik belőled egy mini drámakirálynő? Nem mindenki reagál ugyanúgy az alkoholra. Van, aki egy varázspálcás Mary Poppinsszá változik, más pedig egy sötétebb, vadabb oldalt mutat meg magából. Egy amerikai pszichológiai kutatás most négy tipikus „részeg személyiségtípust” különít el, és a klasszikus karakterekhez hasonlítva segít megérteni: ki vagy te egy-két ital után?

Neked vajon milyen a részeg személyiségtípusod?

Forrás: Shutterstock

1. Hemingway-típus – A nyugodt kontrollkirály

Ő az, aki még három koktél után is úgy viselkedik, mintha csak ásványvizet kortyolgatna. A Hemingway-típus szinte egyáltalán nem változik meg, ha iszik — marad érzelmileg stabil, összeszedett és kontrollált. Talán egy kicsit oldottabb lesz, de az alapvető személyisége érintetlen.

Ez a típus a leggyakoribb — ők azok, akikről azt mondják a barátaik: „Ő jól bírja az italt.” De ez a „bírás” megtévesztő lehet: az illető könnyen alábecsülheti a saját határait — és mások is.

2. Mary Poppins-típus – A kedves partiangyal

Na, ő az, aki a második pezsgő után már mindenkit megölel, virágillatot áraszt és elmosogat más helyett is. A Mary Poppins-féle ivókból a legédesebb verziójuk jön elő az ital hatására: kedvesek, barátságosak, figyelmesek — józanul is, részegségben is. Ritkán okoznak balhét, sőt: ők azok, akik betakarják a barátnőjüket, ha elaludt a kanapén, és hazaviszik a cipőjét is, ha ottfelejtette. Igazi társasági balzsamok, a bulimentők!

3. Dinkaprofesszor-típus – Az ital utáni extrovertált

Egy kis bor, és máris a táncparkett királynője lesz belőle? A dinkaprofesszor-típus pont ilyen: alapvetően visszahúzódó vagy csendes, de ital hatására hirtelen magabiztosabbá és nyitottabbá válik.

Ez az „oldottság” lehet nagyon felszabadító, de veszélyes is: ha valaki csak alkohol mellett meri önmagát adni, az hosszú távon bizonytalan önértékelést jelezhet.

Röviden: buliban csillog — de ne az ital legyen az egyetlen varázsszer!