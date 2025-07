Már egy óra sincs a nagy találkozásig: Kapu Tibort már Houstonban várják

Kapu Tibor hamarosan ismét két lábbal a Földön állhat. Jelenleg nagyjából egy órányira vagyunk attól, hogy a SpaceX Crew Dragon kapszula belépjen a Föld légkörébe.

Kapu Tibor hamarosan újra a Földön!

Egy óra múlva földet ér: Kapu Tibor visszatér az űrből, a család már Houstonban várja

A visszatérés helyszínét az időjárás és a technikai körülmények is meghatározzák, de most úgy tűnik, Florida partjaihoz közel, a Mexikói-öböl térségében fog megtörténni a leszállás. A mentőcsapat – hajóval és helikopterrel – már úton van, hogy a landolás után perceken belül kiemeljék a legénységet, köztük a magyar zászlót is viselő Kapu Tibort.

A magyar űrhajós családja eközben Houstonban, a NASA központjához közel tartózkodik, és már izgatottan készülnek az első ölelésre. Az orvosi vizsgálatok után – amelyek az űrutazás után kötelezők – Tibor néhány napon belül találkozhat velük személyesen is.

És hogy mi vár rá ezután?

Kapu Tibor visszatérése nemcsak tudományos, hanem szimbolikus mérföldkő is Magyarországnak: újra van aktív magyar űrhajósunk, aki mostantól az űrkutatás nagykövete lesz életet végéig.

