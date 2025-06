A szakállas alfahímeknek már leáldozott? Kutatás leplezte le, milyen férfiakra buknak a nők igazából

Mi a közös Tom Hollandben, Timothée Chalamet-ben és Harry Stylesban? Cukik, szépek és szexik, de valljuk be, nem éppen a legférfiasabbak. Az elmúlt években mégis töretlen a népszerűségük a nők körében. Egyre több nő állítja, hogy sokkal szexibbek a feminimebb, nőiesebb pasik, mint a maszkulin, kigyúrt, szakállas férfiak, ezt pedig most egy kutatás is bebizonyította.

A férfias férfiakat már kevésbé tartják vonzónak a nők

Forrás: Getty Images Europe

Vége a férfias férfiak uralmának

Egy több mint 1500 japán és brit résztvevő bevonásával végzett teszt megdöbbentő eredménnyel zárult: a kutatásban résztvevők szerint a nőiesebb arcú férfiak a szexibbek – írja a Daily Mail. Bár már megszokhattuk, hogy a hollywoodi filmek férfisztárjai a domborodó izmokkal, a markáns állkapoccsal és a dörmögő hangjukkal veszik le a nőket a lábukról, most úgy tűnik, sokkal sikeresebbek a hódításban a feminin, nőiesebb vonásokkal rendelkező férfiak.

A kutatás résztvevőinek két egyszerű feladatot kellett elvégezniük. Az elsőben két kép közül kellett választaniuk, amin ugyanaz az arc volt látható, csak férfiasabb és nőiesebb vonásokkal. Ezek közül kellett eldönteniük, melyik tetszik nekik jobban. A második feladatban pedig szabad kezet kaptak és egy csúszkával állíthatták be, hogy az adott arc mennyire legyen nőies vagy férfias.

Timothée Chalamet nem hagyományosan férfias színész, mégis bomlanak utána a nők

Forrás: Getty Images Europe

A kutatásból kiderült, hogy összességében a többség inkább a nőies arcot választotta számára vonzónak. Ez megmagyarázza azt az irányt, amit már a mozivásznon is érzékelhetünk: kezdenek eltűnni a macsó férfiak a filmekből, sorozatokból.

Helyettük az új szexszimbólumok vékonyabbak, törékenyebbek, nőiesebb arcúak, finom vonásokkal.

Ez bizony rossz hír az olyan klasszikusan férfias férfisztároknak, mint Jason Momoa vagy Chris Hemsworth. De azért nekik sem kell elszontyolodniuk: továbbra sem ágálunk az ellen, hogy Khal Drogo vagy Thor ledobja az ingjét a mozivásznon és izmaikban gyönyörködhessünk.