Egy médium azt állítja, tudja, hol van Madeleine McCann teste

Ahogy megírtuk, a német rendőrség ismét keresi Madeleine McCann nyomait. Most egy új bejelentés nyomán olyan területet vizsgálnak Portugáliában, ahol az ügy gyanúsítottja, Christian Brückner korábban élt. Praia da Luz külterületén, Atalaia közelében sátrakat állítottak fel, és talajradarokkal pásztázzák a földet, hogy esetleges árkokat, eltűnt tárgyakat vagy maradványokat találjanak. A rendőrség hiszi, hogy ezúttal sikerrel járnak és ezt megerősítette egy látnok is, a médium szerint a rendőrség most 100 százalékban jó helyen keres.

Madeleine McCann teste víz közelében lehet

Forrás: Getty Images/McCann Family Attend The House Of Commons

Jenna Acton médium szerint a rendőrség végre jó nyomon jár Madeleine McCann eltűnésének ügyében - írja a Daily Star nyomán a Bors. A látnok már máskor is segített a hatóságokat, most pedig azt állítja a kislány teste vízközelben lehet. „A szívem majd megállt, amikor megláttam a helyszínt, biztos vagyok benne, érzem, hogy történt ott valami” – nyilatkozta, amikor megtudta, hogy Maddie testét az Arade-víztározónál keresik, mivel a feltételezett elkövető, Christian Brückner korábban gyakran tartózkodott a közelben.